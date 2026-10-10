Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Central Córdoba vs. Estudiantes por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Central Córdoba vs. Estudiantes por el Torneo Clausura.
Central Córdoba recibe a Estudiantes este sábado, en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, por la fecha 12 del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por TNT Sports, y contará con el arbitraje de Andrés Gariano, mientras que Silvio Trucco estará a cargo del VAR.
El conjunto de Santiago del Estero viene de empatar ante Deportivo Riestra como visitante y buscará reencontrarse con la victoria para salir del fondo de la Zona A. Con este resultado, se ubica en el anteúltimo puesto, con nueve unidades producto de dos victorias, tres empates y seis caídas.
Por su parte, Estudiantes viene de golear 3-0 a Gimnasia de Mendoza en la última jornada, por lo que intentará aprovechar el envión de su última presentación para sumar nuevamente de a tres y acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs.
El "Pincha", además, tendrá la mirada puesta en lo que viene después de este encuentro, ya que el jueves 15 de octubre recibirá a Flamengo por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores. La revancha será una semana más tarde, en el mítico Maracaná.
Formaciones de Central Córdoba vs. Estudiantes por el Torneo Clausura - Zona A
- Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Yuri Casemiro, Alejandro Maciel; Fernando Martínez, Matías Vera, Darío Cáceres, Horacio Tijanovich; Lucas González, Diego Barrera; Michael Santos. DT: Sebastián Domínguez.
- Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso; Santiago Núñez; Tomás Palacios; Gastón Benedetti; Bautista Kociubinski; José Sosa; Alexis Castro; Miguel Monsalve; Brian Aguirre; Adolfo Gaich. DT: Alexander Medina.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Central Córdoba vs. Estudiantes
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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