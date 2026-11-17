La Selección Argentina se enfrenta este martes ante Costa Rica en un amistoso internacional que marca el cierre de su calendario futbolístico 2026. Ante la expectativa de los hinchas por seguir el partido en directo desde computadoras, celulares o televisores inteligentes, existen opciones legales y gratuitas por Internet que permiten evitar los riesgos de seguridad y los cortes habituales de sitios no oficiales como Magis TV o Pelota Libre.