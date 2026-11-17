Ni Magis tv ni Pelota Libre: cómo ver a la Selección Argentina vs. Costa Rica en vivo por Internet
La Selección Argentina disputa su último amistoso internacional del año y existen alternativas oficiales, legales y gratuitas para seguirlo.
La Selección Argentina se enfrenta este martes ante Costa Rica en un amistoso internacional que marca el cierre de su calendario futbolístico 2026. Ante la expectativa de los hinchas por seguir el partido en directo desde computadoras, celulares o televisores inteligentes, existen opciones legales y gratuitas por Internet que permiten evitar los riesgos de seguridad y los cortes habituales de sitios no oficiales como Magis TV o Pelota Libre.
Cómo ver a la Selección Argentina vs. Costa Rica gratis y legal por Internet
Para disfrutar de la transmisión en alta definición y sin demoras de manera completamente oficial, los usuarios cuentan con acceso libre a través de YouTube gracias a una transmisión especial habilitada para el encuentro:
- Canal oficial de TyC Sports en YouTube: emite en vivo la señal titulada "ARGENTINA vs. COSTA RICA EN VIVO | AMISTOSO INTERNACIONAL 2026", con toda la previa, el relato del encuentro y el análisis posterior.
- Torneos Stream en YouTube: ofrece una cobertura especial ininterrumpida en alianza con Google Argentina y Mercado Libre para seguir el minuto a minuto sin costo alguno.
IMPORTANTE: Ni TyC Sports ni Telefe: cómo ver a la Selección Argentina vs. Costa Rica por YouTube en minutouno.com
Otras plataformas online y canales de TV para seguir el partido
Además de las señales abiertas en YouTube, el duelo entre la Selección Argentina y el combinado costarricense puede sintonizarse mediante las aplicaciones oficiales de los canales con derechos de transmisión y los servicios de cableoperadores:
- Streaming oficial: a través de las plataformas TyC Sports Play y Mi Telefe (disponibles en navegadores web y aplicaciones móviles).
- Cableoperadores online: quienes cuenten con abono de televisión paga pueden ingresar desde cualquier dispositivo a Flow, DGO o Telecentro Play.
- Televisión abierta y cable: el partido se televisa en simultáneo por la pantalla de Telefe y por TyC Sports.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario