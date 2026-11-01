Atlético Tucumán vs. Argentinos, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Atlético Tucumán quedó eliminado en la semifinal de la Copa Argentina.

Por su parte, el "Bicho" de La Paternal llega en un gran momento: derrotó 1-0 a Independiente Rivadavia en la última jornada, alcanzó las 28 unidades y se ubica segundo en la Zona B, detrás de Rosario Central. Además, buscará una victoria que le permita llegar a la cima de la Tabla Anual, a falta de dos jornadas para que culmine la etapa regular.