Atlético Tucumán vs. Argentinos, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Decano", que viene de quedar eliminado en la semifinal de la Copa Argentina, necesita ganar para soñar con los playoffs. Argentinos, en tanto, buscará seguir en la cima de la Tabla Anual.
Atlético Tucumán y Argentinos Juniors se enfrentan este lunes, desde las 21.15, en el estadio Monumental José Fierro, en el cierre de la fecha 15 de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por ESPN Premium y contará con el arbitraje de Yael Falcón Pérez, mientras que Fabrizio Llobet estará a cargo del VAR.
En cuanto al presente de ambos equipos, el "Decano" viene de caer por penales ante Platense por las semifinales de la Copa Argentina, luego de igualar 1 a 1 en el tiempo reglamentario.
En el terreno doméstico, venció a Tigre en Victoria, resultado que le permitió alcanzar los 17 puntos y ubicarse décimo en la Zona B. De esta manera, el conjunto tucumano necesita sumar para acercarse a los puestos de clasificación a los octavos de final.
Por su parte, el "Bicho" de La Paternal llega en un gran momento: derrotó 1-0 a Independiente Rivadavia en la última jornada, alcanzó las 28 unidades y se ubica segundo en la Zona B, detrás de Rosario Central. Además, buscará una victoria que le permita llegar a la cima de la Tabla Anual, a falta de dos jornadas para que culmine la etapa regular.
Formaciones de Atlético Tucumán vs. Argentinos por el Torneo Clausura - Zona B
- Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Leonel Vega; Renzo Tesuri, Lautaro Godoy, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.
- Argentinos: Brayan Cortés; Franco Paredes, Francisco Álvarez, Franco Vázquez, Sebastián Prieto; Facundo Carrizo, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz, Diego Porcel; Tomás Molina y Gastón Verón. DT: Nicolás Diez.
Horario y televisación
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Hora: 21:15.
Estadio: Monumental José Fierro.
Árbitro: Yael Falcón Pérez.
VAR: Fabrizio Llobet.
TV: ESPN Premium.
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