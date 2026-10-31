Designaron al nuevo subsecretario de Ciencia y Tecnología tras la polémica renuncia del anterior
Se trata del economista Ricardo Fernando Crespo, quien reemplaza en el cargo a César Oscar Lencina, que se fue aduciendo maltratos en la dependencia que depende de Diego Santilli.
El Gobierno Nacional designó al economista Ricardo Fernando Crespo como nuevo subsecretario de Ciencia y Tecnología, luego de la sorpresiva salida de su predecesor, César Oscar Lencina, quien renunció aduciendo maltratos en la dependencia que depende de la Jefatura de Gabinete.
Lencina, como se sabe, había formalizado su renuncia indeclinable a partir del 29 de octubre última, mediante una nota oficial dirigida a la titular del área, Adriana Baravalle, con copia directa a Diego Santilli, desatando otra polémica interna en la gestión anarcocapitalista.
En su carta, el ahora exfuncionario hablaba de "las dificultades persistentes" para ejercer sus funciones debido a la "falta de una comunicación eficiente y soporte institucional". Además, denunciaba “situaciones de destrato y desconsideración hacia el personal en el entorno de trabajo".
Agrega que esas conductas "no condicen en absoluto" con su manera de conducir organizaciones ni con su trayectoria en el liderazgo de equipos, concluyendo que optaba por dar "un paso al costado" ante la imposibilidad material de sostener la labor cotidiana.
Quién es el nuevo subsecretario de Ciencia y Tecnología
De acuerdo con la información oficial, Ricardo Fernando Crespo fue designado al frente de la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología de la Nación por la secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, que se encuentra bajo la órbita de Diego Santilli.
Es licenciado en Economía por la Universidad Católica Argentina (UCA), doctor en Filosofía por la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y doctor en Economía por la Universidad de Ámsterdam. Hasta ahora era vicerrector de Investigación y de Asuntos Académicos de la Universidad Austral.
Crespo también se desempeña como investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y forma parte de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.
Como estudioso de la la filosofía de la economía, es autor de libros como ‘El pensamiento filosófico de Keynes: descubrir la melodía’, ‘Liberalismo económico y libertad’ y ‘A Classical Philosophical Approach to Artificial Intelligence: Merging Technology and Humanity’ (‘Un enfoque filosófico clásico de la inteligencia artificial: la fusión de la tecnología y la humanidad’).
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