Designaron al nuevo subsecretario de Ciencia y Tecnología tras la polémica renuncia del anterior

Es licenciado en Economía por la Universidad Católica Argentina (UCA), doctor en Filosofía por la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y doctor en Economía por la Universidad de Ámsterdam. Hasta ahora era vicerrector de Investigación y de Asuntos Académicos de la Universidad Austral.

Crespo también se desempeña como investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y forma parte de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.

Como estudioso de la la filosofía de la economía, es autor de libros como ‘El pensamiento filosófico de Keynes: descubrir la melodía’, ‘Liberalismo económico y libertad’ y ‘A Classical Philosophical Approach to Artificial Intelligence: Merging Technology and Humanity’ (‘Un enfoque filosófico clásico de la inteligencia artificial: la fusión de la tecnología y la humanidad’).