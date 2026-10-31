Se les disparó un cañón por accidente en plena recreación histórica y el momento quedó grabado

El accidente ocurrió mientras dos de los participantes del evento explicaban detalles del conflicto bélico ocurrido en 1856. Justo cuando uno de ellos manipulaba la carga en la boca del tubo de artillería con un saquete de pólvora negra, el artefacto detonó de forma repentina. La fuerza de la propulsión hizo girar al organizador y le voló el característico gorro de época, mientras que un niño vestido con uniforme histórico permanecía a pocos metros de la escena.