Se les disparó un cañón por accidente en plena recreación histórica y el momento quedó grabado
Durante el evento por los 170 años de la batalla de Villamayor, un disparo imprevisto con pólvora de fogueo sorprendió al público y le voló el gorro a uno de los participantes.
Un imprevisto insólito sorprendió a los asistentes que participaron de la conmemoración por el 170° aniversario de la batalla de Villamayor en la localidad bonaerense de Marcos Paz. En plena recreación histórica del enfrentamiento, un cañón operativo que formaba parte de la puesta en escena se disparó de manera imprevista ante el público, generando un fuerte estruendo y una humareda que cubrió la zona del Paseo del Bicentenario.
El accidente ocurrió mientras dos de los participantes del evento explicaban detalles del conflicto bélico ocurrido en 1856. Justo cuando uno de ellos manipulaba la carga en la boca del tubo de artillería con un saquete de pólvora negra, el artefacto detonó de forma repentina. La fuerza de la propulsión hizo girar al organizador y le voló el característico gorro de época, mientras que un niño vestido con uniforme histórico permanecía a pocos metros de la escena.
Sustos, aturdimiento y alivio entre los presentes
A pesar de la violencia del fogonazo y el impacto inicial que dejó aturdidos a los protagonistas, el incidente no pasó de ser un susto mayúsculo. Ninguno de los participantes ni los vecinos que presenciaban el espectáculo sufrió heridas de consideración. Entre risas nerviosas y alivio generalizado, el animador del evento alcanzó a bromear sobre el episodio al notar que su compañero se encontraba bien tras el inesperado estruendo.
La jornada continuó con su desarrollo habitual bajo la organización comunal, en un evento que buscaba rememorar un hecho clave del pasado nacional en territorio bonaerense, aunque esta vez con un condimento accidentado que se viralizó rápidamente en las redes sociales a través de las grabaciones de los espectadores.
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