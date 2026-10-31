Independiente despidió a la locutora Marcela Giorgi con un emotivo mensaje: "Fue nuestra voz del..."

Su labor tuvo también un reconocimiento reciente: este año recibió una nominación a los Premios Martín Fierro de Radio 2026, en la categoría Labor en locución femenina. Una distinción que puso en valor su trayectoria y el lugar que supo construir dentro de la radiofonía argentina.

La trayectoria de Marcela Giorgi en la radio

Giorgi construyó una extensa carrera en los medios de comunicación. Comenzó a trabajar en radio antes de recibirse en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER) y, después de sus primeras experiencias en una emisora de baja potencia, llegó a La 100 y Radio Mitre.

Uno de los momentos más destacados de su recorrido fue su participación en "De 7 a 9, música y noticias", junto a Mario Portugal, ciclo que recibió dos premios Martín Fierro. También compartió micrófonos con figuras como Magdalena Ruiz Guiñazú, Chiche Gelblung y Santo Biasatti.

Durante varios años acompañó a Alfredo Leuco en "Le doy mi palabra", donde se desempeñó en distintas áreas de actualidad, espectáculos y deportes. Fanática de Independiente, solía aportar comentarios futbolísticos y supo definir su lugar en el equipo con una particular comparación: "Soy la Mascherano en este equipo, y a veces también la Macaya Márquez".

En sus últimos años continuó trabajando en Radio Mitre y formó parte de "Sábado tempranísimo", ciclo por el que fue nominada a los Martín Fierro de Radio 2026 en la categoría Labor en locución femenina.