Independiente despidió a la locutora Marcela Giorgi con un emotivo mensaje: "Fue nuestra voz del..."
Independiente expresó su dolor por la partida de la locutora y recordó su compromiso con la institución y su pasión por el Rojo.
El fallecimiento de Marcela Giorgi generó una profunda tristeza en el ámbito de los medios de comunicación y despertó numerosas expresiones de afecto. Entre los mensajes que se conocieron este sábado se destacó el de Independiente, institución por la que la locutora sentía un cariño especial y con la que había construido un vínculo muy cercano.
El club de Avellaneda utilizó sus cuentas oficiales para comunicar la noticia y despedirla con unas palabras que reflejaron su relación con la institución. “Lamentamos informar el fallecimiento de Marcela Giorgi, fanática de Independiente y varias veces nuestra voz del estadio”.
La publicación estuvo acompañada por una fotografía de Giorgi junto a los distintivos del equipo. Además, desde la entidad hicieron llegar sus condolencias a sus allegados: “Acompañamos a su familia y seres queridos en este duro momento. Que en paz descanses”.
La pasión por Independiente fue una parte importante de la vida de la locutora. A lo largo de su recorrido profesional, logró unir dos de sus grandes intereses: el fútbol y la comunicación. Su participación como voz del estadio en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini fue una experiencia especialmente significativa, ya que le permitió llevar su vocación al micrófono de la cancha del equipo del que era hincha.
En paralelo, Giorgi desarrolló una extensa carrera en los medios nacionales y se destacó por su calidez y profesionalismo. Durante los últimos años formó parte de la programación de Radio Mitre, donde trabajó en el histórico ciclo Sábado Tempranísimo.
Su labor tuvo también un reconocimiento reciente: este año recibió una nominación a los Premios Martín Fierro de Radio 2026, en la categoría Labor en locución femenina. Una distinción que puso en valor su trayectoria y el lugar que supo construir dentro de la radiofonía argentina.
La trayectoria de Marcela Giorgi en la radio
Giorgi construyó una extensa carrera en los medios de comunicación. Comenzó a trabajar en radio antes de recibirse en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER) y, después de sus primeras experiencias en una emisora de baja potencia, llegó a La 100 y Radio Mitre.
Uno de los momentos más destacados de su recorrido fue su participación en "De 7 a 9, música y noticias", junto a Mario Portugal, ciclo que recibió dos premios Martín Fierro. También compartió micrófonos con figuras como Magdalena Ruiz Guiñazú, Chiche Gelblung y Santo Biasatti.
Durante varios años acompañó a Alfredo Leuco en "Le doy mi palabra", donde se desempeñó en distintas áreas de actualidad, espectáculos y deportes. Fanática de Independiente, solía aportar comentarios futbolísticos y supo definir su lugar en el equipo con una particular comparación: "Soy la Mascherano en este equipo, y a veces también la Macaya Márquez".
En sus últimos años continuó trabajando en Radio Mitre y formó parte de "Sábado tempranísimo", ciclo por el que fue nominada a los Martín Fierro de Radio 2026 en la categoría Labor en locución femenina.
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