Estudiantes de La Plata vs. Independiente por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV

Por su parte, Independiente renueva las esperanzas con el objetivo de ser protagonista en el plano local y romper una sequía de 24 años sin títulos en el fútbol argentino. Para este nuevo certamen, el equipo de Gustavo Quinteros sumó dos refuerzos de peso: Maximiliano Meza, quien concretó su retorno al club tras su paso por River, y el arquero uruguayo Santiago Mele, abrochado en las últimas horas para reforzar el arco de Avellaneda.