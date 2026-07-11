Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Selección Argentina vs. Suiza por Internet
Se juega este sábado el partido de la Selección Argentina por cuartos de final del Mundial 2026. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.
La Selección Argentina enfrenta este sábado a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 y en el marco del último boleto para las semifinales, luego de lo que fue una de las remontadas más espectaculares de la historia de la Copa del Mundo.
El encuentro se juega desde las 22 horas de la Argentina en Kansas Stadium (Arrowhead Stadium) de Kansas City, con arbitraje de João Pinheiro. Para seguir las acciones en vivo, la cobertura televisiva y por plataformas de streaming en Argentina será masiva.
El trascendental partido puede verse sin necesidad de Pack Fútbol o de pasar por plataformas Magis TV o la renovada LPF Play. Se televisa por Telefe, TyC Spors y DSports, además de la plataforma Disney+ y Paramount+.
El combinado de Lionel Scaloni salta a la cancha tras haber protagonizado un choque cardíaco en los octavos de final, metiéndose de lleno en las páginas doradas de la historia de los Mundiales.
Más allá del desahogo, en el cuerpo técnico convive la certeza de que el rendimiento colectivo todavía está lejos de su techo, razón por la cual el DT evalúa patear el tablero y retocar la estructura titular.
Con la continuidad de Leandro Paredes prácticamente asegurada en el eje del mediocampismo, las principales incógnitas se centran en el lateral derecho y en el socio ofensivo de Lionel Messi, dos sectores clave donde los aspirantes siguen sin consolidarse. Asimismo, gana fuerza la posibilidad de que Nicolás González sume minutos desde el arranque para aportar frescura y verticalidad.
Por su parte, el seleccionado helvético llega con la chapa de haber dado el gran impacto al eliminar a Colombia en una batalla táctica y cerrada que demandó 120 minutos de juego y se destrabó en la tanda de penales. Suiza mantiene su condición de invicta en el certamen, tras adjudicarse su zona superando en el duelo directo al anfitrión Canadá y haber tachado previamente a Argelia con un sólido 2-0 en los 16avos de final.
Cómo ver en vivo Selección Argentina vs. Suiza, sin Magis TV ni Pelota libre
La televisación del encuentro estará a cargo de TyC Sports, DSports, Telefe. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
TyC Sports:
- Flow: Canales 22 (SD) y 101 (HD)
- DirecTV: Canales 629 (SD) y 1629 (HD)
- Telecentro: Canales 106 (SD) y 1018 (HD)
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
Telefe:
- Flow / Personal: Canal 10 (Servicio Clásico/Digital) y Canal 617 (en HD).
- Telecentro: Canal 12 (Servicio Digital).
- DirecTV: Canal 123 (SD) y 1123 (HD).
- TV Digital Abierta (TDA): Canal 36.1 (HD) y 36.2 (Móvil).
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