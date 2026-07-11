Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Selección Argentina vs. Suiza por Internet

Con la continuidad de Leandro Paredes prácticamente asegurada en el eje del mediocampismo, las principales incógnitas se centran en el lateral derecho y en el socio ofensivo de Lionel Messi, dos sectores clave donde los aspirantes siguen sin consolidarse. Asimismo, gana fuerza la posibilidad de que Nicolás González sume minutos desde el arranque para aportar frescura y verticalidad.

Por su parte, el seleccionado helvético llega con la chapa de haber dado el gran impacto al eliminar a Colombia en una batalla táctica y cerrada que demandó 120 minutos de juego y se destrabó en la tanda de penales. Suiza mantiene su condición de invicta en el certamen, tras adjudicarse su zona superando en el duelo directo al anfitrión Canadá y haber tachado previamente a Argelia con un sólido 2-0 en los 16avos de final.

Cómo ver en vivo Selección Argentina vs. Suiza, sin Magis TV ni Pelota libre

La televisación del encuentro estará a cargo de TyC Sports, DSports, Telefe. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.

TyC Sports:

Flow: Canales 22 (SD) y 101 (HD)

Canales 22 (SD) y 101 (HD) DirecTV: Canales 629 (SD) y 1629 (HD)

Canales 629 (SD) y 1629 (HD) Telecentro: Canales 106 (SD) y 1018 (HD)

DSports:

DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).

Canales 610 (SD) y 1610 (HD). DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.

En vivo a través de la aplicación oficial. Flow: Canales 109 y 110.

Telefe: