Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Gimnasia vs. Atlético Tucumán por Internet

Atlético Tucumán, en tanto, viene de caer 3-2 ante Barracas Central en el Monumental José Fierro y se encuentra décimo en su zona, con 13 puntos, fuera de los puestos de clasificación a los playoffs. Por este motivo, llega a La Plata con el objetivo de cortar su mala racha para volver a acercarse a la zona de clasificación para la siguiente instancia del torneo.