Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Gimnasia vs. Atlético Tucumán por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Gimnasia vs. Atlético Tucumán por el Torneo Clausura.
Gimnasia recibe a Atlético Tucumán este viernes, desde las 18, en el Juan Carmelo Zerillo, en el marco de la duodécima fecha del Torneo Clausura.
El encuentro contará con transmisión de ESPN Premium y tendrá como árbitro a Pablo Dóvalo, quien estará acompañado por Juan Del Fueyo y Mariana De Almeida como asistentes. En el VAR estará Germán Delfino.
El "Lobo" vuelve al Bosque con el objetivo de reencontrarse con la victoria, luego de acumular tres empates consecutivos en el campeonato doméstico. En su última presentación, igualó 1-1 ante Independiente Rivadavia en Mendoza y se ubicó en el sexto lugar de la Zona B, con 18 unidades.
Atlético Tucumán, en tanto, viene de caer 3-2 ante Barracas Central en el Monumental José Fierro y se encuentra décimo en su zona, con 13 puntos, fuera de los puestos de clasificación a los playoffs. Por este motivo, llega a La Plata con el objetivo de cortar su mala racha para volver a acercarse a la zona de clasificación para la siguiente instancia del torneo.
Formaciones de Gimnasia vs. Atlético Tucumán por el Torneo Clausura - Zona B
- Gimnasia: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Matías Melluso, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Mateo Seoane, Nicolás Barros Schelotto, Ignacio Fernández; Juan José Pérez; Agustín Auzmendi y Manuel Panaro. DT: Ariel Pereyra.
- Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Leonel Vega; Renzo Tesuri, Lautaro Godoy, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Gimnasia vs. Atlético Tucumán
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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