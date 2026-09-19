Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Gimnasia vs. Banfield por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Gimnasia vs. Banfield por el Torneo Clausura.
Gimnasia recibe a Banfield en el Juan Carmelo Zerillo, este sábado, desde las 14.30, en el marco de la décima fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por TNT Sports Premium y tendrá a Jorge Baliño como árbitro principal, mientras que José Carreras estará en el VAR.
El "Lobo" viene de empatar 1-1 con Argentinos Juniors en La Paternal en la fecha pasada, resultado que le permitió alcanzar los 16 puntos y ubicarse en el segundo puesto de la Zona B. De esta manera, buscará volver al triunfo ante su gente para seguir entre los principales protagonistas del grupo.
Banfield, en tanto, viene de igualar 1-1 con Barracas Central como local y acumula 8 unidades en el torneo doméstico. El "Taladro" lleva cuatro partidos sin ganar y se ubica en el duodécimo lugar de la Zona B, motivo por el cual necesita sumar de a tres para acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs.
Formaciones de Gimnasia vs. Banfield por el Torneo Clausura 2026 - Zona B
- Gimnasia: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Matías Melluso, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Mateo Seoane, Nicolás Barros Schelotto, Ignacio Fernández; Juan José Pérez; Agustín Auzmendi y Manuel Panaro. DT: Ariel Pereyra.
- Banfield: Diego Rodríguez; Brandon Oviedo, Santiago Daniele, Nicolás Meriano; Santiago López García, Santiago Esquivel, Tomás Adoryán, Ignacio Abraham; David Zalazar; Lisandro Piñero y Adrián Balboa. DT: Pedro Troglio.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Gimnasia vs. Banfield
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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