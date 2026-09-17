Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Flamengo vs. Independiente del Valle por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Flamengo vs. Independiente del Valle por la Copa Libertadores.
Flamengo e Independiente del Valle juegan este jueves, desde las 21.30, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El encuentro será televisado por Fox Sports y Disney+ Premium y se disputará en el estadio Maracaná, además de tener al uruguayo Andrés Matonte como encargado de impartir justicia.
El "Mengão" llega a la revancha con una importante ventaja luego de imponerse 2-0 en Quito, con goles de Bruno Henrique y Léo Pereira. De esta manera, el último campeón de la Libertadores quedó a un paso de la clasificación y podrá avanzar incluso si pierde por un gol de diferencia.
En el plano local, el conjunto comandado por Leonardo Jardim viene de derrotar 2-1 a Corinthians, por la 27ª fecha del Brasileirão. Con este resultado, retomó el liderazgo del campeonato brasileño, con 57 puntos, uno más que Palmeiras, y acumula cuatro triunfos consecutivos en el certamen.
Independiente del Valle, que viene de vencer a Libertad por el torneo doméstico, está obligado a ganar por tres goles de diferencia para meterse directamente entre los mejores cuatro del continente, aunque un triunfo por dos tantos le permitirá definir la serie desde los doce pasos. El ganador de esta llave avanzará a la semifinal del certamen, donde enfrentará al vencedor de Corinthians y Estudiantes.
Formaciones de Flamengo vs. Independiente del Valle por la Copa Libertadores
- Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian De Arrascaeta; Gonzalo Plata, Samuel Lino, Pedro. DT: Leonardo Jardim.
- Independiente del Valle: Aldair Quintana; Daykol Romero, Mateo Carabajal, Richard Schunke, Layan Loor; Jordy Alcívar; Emerson Pata, Junior Sornoza, Hugo Quintana, Aron Rodríguez; Carlos González. DT: Joaquín Papa.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Flamengo vs. Independiente del Valle
La televisación estará a cargo de Fox Sports y Disney+ Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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