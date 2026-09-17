Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Flamengo vs. Independiente del Valle por Internet

Independiente del Valle, que viene de vencer a Libertad por el torneo doméstico, está obligado a ganar por tres goles de diferencia para meterse directamente entre los mejores cuatro del continente, aunque un triunfo por dos tantos le permitirá definir la serie desde los doce pasos. El ganador de esta llave avanzará a la semifinal del certamen, donde enfrentará al vencedor de Corinthians y Estudiantes.