Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Liga de Quito vs. Palmeiras por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Liga de Quito vs. Palmeiras por la Copa Libertadores.
Liga de Quito y Palmeiras juegan este miércoles, desde las 19, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El encuentro, que se disputará en el estadio Rodrigo Paz Delgado, será televisado por Fox Sports y Disney+ Premium y definirá el último clasificado a la semifinal del máximo certamen continental.
El conjunto ecuatoriano llega a la revancha luego de caer por la mínima en Brasil, por lo que está obligado a remontar para continuar con vida en el torneo. En el ámbito doméstico, igualó 1-1 ante Deportivo Cuenca por la LigaPro y se ubica en el quinto puesto, con 46 unidades.
Por su parte, el "Verdão" llega en alza después de vencer 2-0 a San Pablo por el Brasileirao y se encuentra a dos puntos del Flamengo, líder del campeonato. El equipo dirigido por Abel Ferreira cuenta con la ventaja obtenida en la ida y sabe que un empate le alcanzará para meterse entre los cuatro mejores de la Libertadores, certamen que conquistó en 2020 y 2021.
Formaciones de Liga de Quito vs. Palmeiras por la Copa Libertadores
- Liga de Quito: Gonzalo Valle; Marcello Weigandt, Richard Mina, Ricardo Adé, Jhoanner Chávez; Fernando Cornejo, Óscar Zambrano, Lucas Romero; Janner Corozo, Michael Estrada, Lisandro Alzugaray. DT: Gustavo Álvarez.
- Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez, Barboza; Agustín Giay, Lucas Evangelista, Marlon Freitas, Piquerez; Jhon Arias; José Manuel López, Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Liga de Quito vs. Palmeiras
La televisación estará a cargo de Fox Sports y Disney+ Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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