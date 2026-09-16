Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Liga de Quito vs. Palmeiras por Internet

Por su parte, el "Verdão" llega en alza después de vencer 2-0 a San Pablo por el Brasileirao y se encuentra a dos puntos del Flamengo, líder del campeonato. El equipo dirigido por Abel Ferreira cuenta con la ventaja obtenida en la ida y sabe que un empate le alcanzará para meterse entre los cuatro mejores de la Libertadores, certamen que conquistó en 2020 y 2021.