Chacho Coudet prepara cambios en River para visitar a Gimnasia: ¿Ángel Correa titular?

La gran apuesta ofensiva será el ingreso de Correa. El delantero ocuparía el lugar de Lautaro Pereyra, aunque Coudet mantendría un esquema con tres hombres de ataque para intentar recuperar la contundencia que el equipo perdió en el inicio del semestre. En ese contexto, Facundo Colidio y Rafael Santos Borré también integrarían el once inicial, conformando un tridente ofensivo que buscará darle mayor profundidad al equipo en La Plata.

La formación de River vs. Gimnasia por el Torneo Clausura 2026

De no surgir inconvenientes de último momento, River formaría con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Mauro Arambarri, Lucas Silva o Fausto Vera, Tomás Galván; Ángel Correa; Facundo Colidio y Rafael Santos Borré.