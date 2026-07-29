Chacho Coudet prepara cambios en River para visitar a Gimnasia: ¿Ángel Correa titular?
El entrenador del Millonario modificará el equipo tras las dos derrotas consecutivas en el inicio del semestre y le dará la titularidad al flamante refuerzo.
River afrontará este miércoles un partido que adquirió una importancia mucho mayor de la prevista antes del comienzo del Torneo Clausura 2026. Después de dos derrotas consecutivas que generaron preocupación entre los hinchas y puertas adentro del club, el conjunto dirigido por Eduardo Coudet visitará a Gimnasia y Esgrima La Plata con la obligación de conseguir un resultado positivo y empezar a revertir el complicado presente futbolístico.
Consciente de la necesidad de ofrecer una respuesta inmediata, el entrenador decidió introducir modificaciones en la formación inicial. La principal novedad será la presencia desde el arranque de Ángel Correa, quien apenas lleva unos días como futbolista del Millonario y tendrá la oportunidad de debutar como titular con la camiseta del Millonario.
El clima en Núñez se volvió tenso luego de las caídas consecutivas y por diferentes cuestiones que rodean al plantel. Además de la falta de resultados y funcionamiento colectivo, en las últimas horas también trascendió el pedido realizado por varios futbolistas para que Germán Pezzella vuelva a ser considerado dentro del grupo principal.
Mientras intenta recuperar la tranquilidad, Chacho mantendrá en la defensa a dos futbolistas que regresaron recientemente tras su participación en el Mundial 2026. Gonzalo Montiel y Nicolás Otamendi continuarán como titulares y recién después del compromiso frente a Rosario Central, correspondiente a la tercera fecha, podrán disponer de una semana completa de entrenamientos. La última línea se completará con Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña, mientras que Santiago Beltrán volverá a ocupar el arco del conjunto de Núñez.
En la mitad de la cancha persiste una incógnita importante. Aníbal Moreno continúa recuperándose de una molestia en la rodilla derecha y todavía no estará disponible, por lo que el entrenador analiza distintas alternativas para conformar el mediocampo. Dos lugares serían ocupados por una combinación entre Mauro Arambarri, Lucas Silva y Fausto Vera, mientras que Tomás Galván aparece con muchas posibilidades de completar ese sector debido a sus características más ofensivas y su capacidad para generar juego.
La gran apuesta ofensiva será el ingreso de Correa. El delantero ocuparía el lugar de Lautaro Pereyra, aunque Coudet mantendría un esquema con tres hombres de ataque para intentar recuperar la contundencia que el equipo perdió en el inicio del semestre. En ese contexto, Facundo Colidio y Rafael Santos Borré también integrarían el once inicial, conformando un tridente ofensivo que buscará darle mayor profundidad al equipo en La Plata.
La formación de River vs. Gimnasia por el Torneo Clausura 2026
De no surgir inconvenientes de último momento, River formaría con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Mauro Arambarri, Lucas Silva o Fausto Vera, Tomás Galván; Ángel Correa; Facundo Colidio y Rafael Santos Borré.
Te puede interesar
Dejá tu comentario