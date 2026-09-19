Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Instituto vs. Talleres por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Instituto vs. Talleres por el Torneo Clausura.
Instituto y Talleres juegan este sábado, desde las 21.15, en el Monumental de Alta Córdoba, por la décima fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por TNT Sports Premium y tendrá a Darío Herrera como árbitro principal, mientras que Héctor Paletta estará a cargo del VAR.
La "Gloria" llega como líder de la Zona A después de vencer 2-1 a Estudiantes de Río Cuarto en Alta Córdoba. El conjunto dirigido por Diego Flores tiene 19 puntos y buscará una nueva victoria en condición de local para ratificar su gran presente en el torneo.
Por su parte, la "T" llega después de derrotar 2-1 a Unión en el estadio Mario Alberto Kempes, resultado que le permitió cortar una racha de cinco partidos sin triunfos. De esta manera, el elenco comandado por Omar De Felippe suma ocho puntos y se encuentra en el decimocuarto puesto de la Zona A, por lo que buscará sumar nuevamente de a tres para salir del fondo de la tabla.
Formaciones de Instituto vs. Talleres por el Torneo Clausura 2026 - Zona A
- Instituto: Marcos Ledesma; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván, Diego Sosa; Gustavo Abregú, Matías Gallardo; Alex Luna, Matías Tissera y Jhon Córdoba. DT: Diego Flores.
- Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Santiago Fernández, Román Riquelme, Gabriel Báez; Federico Fattori, Juan Sforza; Giovanni Baroni, Franco Cristaldo, Rick; Agustín Álvarez. DT: Omar De Felippe.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Instituto vs. Talleres
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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