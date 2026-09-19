Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Instituto vs. Talleres por Internet

Por su parte, la "T" llega después de derrotar 2-1 a Unión en el estadio Mario Alberto Kempes, resultado que le permitió cortar una racha de cinco partidos sin triunfos. De esta manera, el elenco comandado por Omar De Felippe suma ocho puntos y se encuentra en el decimocuarto puesto de la Zona A, por lo que buscará sumar nuevamente de a tres para salir del fondo de la tabla.