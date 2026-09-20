Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Rosario Central vs. Argentinos por Internet

El "Canalla" llega después de vencer 1-0 a Tigre como visitante, resultado que le permitió alcanzar los 15 puntos y ubicarse en el cuarto puesto de la Zona B, dentro de los equipos que estarían clasificando a la siguiente etapa. De esta manera, el equipo dirigido por Jorge Almirón intentará seguir por la senda del triunfo para acercarse a los primeros puestos de la zona.