Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Rosario Central vs. Argentinos por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Rosario Central vs. Argentinos por el Torneo Clausura.
Rosario Central y Argentinos Juniors se miden este domingo, desde las 17, en el Gigante de Arroyito, por la décima fecha de la Zona B del Torneo Clausura.
Con la televisación de ESPN Premium, el duelo en Rosario tendrá a Pablo Dóvalo como árbitro principal, mientras que sus asistentes serán Gabriel Chade y Pablo González. Lucas Novelli estará a cargo del VAR.
El "Canalla" llega después de vencer 1-0 a Tigre como visitante, resultado que le permitió alcanzar los 15 puntos y ubicarse en el cuarto puesto de la Zona B, dentro de los equipos que estarían clasificando a la siguiente etapa. De esta manera, el equipo dirigido por Jorge Almirón intentará seguir por la senda del triunfo para acercarse a los primeros puestos de la zona.
Del otro lado, Argentinos llega como líder de la Zona B con 18 puntos, aunque viene de empatar 1-1 ante Gimnasia en La Paternal. Ahora, buscará volver a la victoria para seguir prendido en la pelea por el primer puesto de la Tabla Anual, ya que se encuentra a un punto de Independiente Rivadavia, líder hasta el momento.
Formaciones de Rosario Central vs. Argentinos por el Torneo Clausura 2026 - Zona B
- Rosario Central: Jeremías Ledesma; Elías Verón, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Alexis Soto; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Julián Fernández, Ángel Di María, Giovanni Cantizano; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.
- Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Franco Paredes, Francisco Álvarez, Alan Núñez; Hernán López Muñoz, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz; Tomás Molina, Gastón Verón y Gabriel Florentín. DT: Nicolás Diez.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Rosario Central vs. Argentinos
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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