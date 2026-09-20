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Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Rosario Central vs. Argentinos por Internet

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Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Rosario Central vs. Argentinos por el Torneo Clausura.

Rosario Central recibe al Bicho en el Gigante de Arroyito. 

Rosario Central recibe al "Bicho" en el Gigante de Arroyito. 

Rosario Central y Argentinos Juniors se miden este domingo, desde las 17, en el Gigante de Arroyito, por la décima fecha de la Zona B del Torneo Clausura.

Con la televisación de ESPN Premium, el duelo en Rosario tendrá a Pablo Dóvalo como árbitro principal, mientras que sus asistentes serán Gabriel Chade y Pablo González. Lucas Novelli estará a cargo del VAR.

El "Canalla" llega después de vencer 1-0 a Tigre como visitante, resultado que le permitió alcanzar los 15 puntos y ubicarse en el cuarto puesto de la Zona B, dentro de los equipos que estarían clasificando a la siguiente etapa. De esta manera, el equipo dirigido por Jorge Almirón intentará seguir por la senda del triunfo para acercarse a los primeros puestos de la zona.

Del otro lado, Argentinos llega como líder de la Zona B con 18 puntos, aunque viene de empatar 1-1 ante Gimnasia en La Paternal. Ahora, buscará volver a la victoria para seguir prendido en la pelea por el primer puesto de la Tabla Anual, ya que se encuentra a un punto de Independiente Rivadavia, líder hasta el momento.

Formaciones de Rosario Central vs. Argentinos por el Torneo Clausura 2026 - Zona B

  • Rosario Central: Jeremías Ledesma; Elías Verón, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Alexis Soto; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Julián Fernández, Ángel Di María, Giovanni Cantizano; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.
  • Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Franco Paredes, Francisco Álvarez, Alan Núñez; Hernán López Muñoz, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz; Tomás Molina, Gastón Verón y Gabriel Florentín. DT: Nicolás Diez.

Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Rosario Central vs. Argentinos

La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.

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