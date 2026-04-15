Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Racing vs. Botafogo por Internet
Olvidate de Pelota Libre y otras opciones no oficiales. Enterate cómo seguir el esperado choque de Racing ante Botafogo por la Copa Sudamericana.
Este miércoles por la tarde, el Cilindro de Avellaneda será el escenario de un gran partido internacional. Muchos hinchas buscan alternativas gratuitas como Pelota Libre o Magis TV para seguir las acciones, pero existen vías oficiales y muy seguras para no perderse ningún detalle del encuentro por la fase de grupos.
Cómo ver el partido online y evitar Pelota Libre
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El encuentro comenzará a las 19:00 horas de Argentina. La transmisión oficial y exclusiva estará a cargo de las pantallas de DSports y la plataforma de streaming DGO. El árbitro del encuentro será el chileno Cristián Garay, quien impartirá justicia en esta segunda fecha del Grupo E.
La Academia llega como líder de su zona tras golear 3-1 a Independiente Petrolero y buscará afianzarse en el plano internacional para dejar atrás sus recientes caídas en el Torneo Apertura local.
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