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Pack Fútbol Directv: cómo ver EN VIVO Racing vs Botafogo y cuánto cuesta

Deportes

Te contamos todos los detalles del Pack Fútbol de Directv para poder disfrutar en vivo del vibrante partido entre Racing y Botafogo por internet.

Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Racing vs. Botafogo por Internet

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Pack Fútbol Directv: cómo ver EN VIVO Racing vs Botafogo y cuánto cuesta

Este miércoles desde las 19:00, Racing se medirá ante Botafogo en el Cilindro de Avellaneda por la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Para seguir todas las alternativas del juego, es necesario contar con un abono especial de Directv, por lo que muchos consultan sobre el precio del Pack Fútbol.

Pack Fútbol Directv: cómo ver EN VIVO Racing vs Botafogo y cuánto cuesta
Racing vs Botafogo por la Copa Sudamericana solo por DirecTV

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El costo del Pack Fútbol DirecTV y la transmisión online

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El esperado compromiso internacional será emitido por DSports y la aplicación online DGO. La empresa satelital cuenta actualmente con un "Plan Fútbol Total" que cuesta $31.900 por mes e incluye las ligas más importantes y eventos exclusivos. Además, ofrecen un "Plan Streaming" por $35.200 mensuales para disfrutar de todo el deporte íntegramente mediante internet y con aplicaciones de regalo.

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