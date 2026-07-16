Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo Ver EN VIVO Boca vs. Sarmiento por Copa Argentina
Se juega este jueves Boca vs. Sarmiento de Junín, partido clave por la Copa Argentina 2026. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.
Boca comenzará este jueves una nueva etapa deportiva cuando se enfrente a Sarmiento de Junín por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina 2026. El partido, que se disputará desde las 21.45 en el estadio Coloso Marcelo Bielsa de Rosario, significará el debut oficial de Rodolfo Arruabarrena en su regreso al banco de suplentes del conjunto de la Ribera, en un compromiso que tendrá carácter eliminatorio y no ofrecerá margen para el error.
Después de un primer semestre que terminó con sabor amargo y provocó importantes cambios en la estructura futbolística del club, el Xeneize intentará iniciar el segundo tramo de la temporada con una victoria que le permita avanzar en un torneo que representa uno de sus grandes objetivos del año. El regreso del Vasco Arruabarrena renovó las expectativas entre los hinchas, especialmente luego del triunfo por 1-0 frente a Athletico Paranaense en un amistoso de preparación.
Sin embargo, el verdadero examen comenzará con un partido oficial en el que el entrenador deberá empezar a plasmar su idea futbolística en un contexto de máxima exigencia. Durante los primeros entrenamientos, el director técnico mostró su intención de apostar por un esquema con extremos definidos y un mediocampo integrado por tres futbolistas, aunque para este compromiso estará obligado a realizar algunos ajustes debido a las ausencias que presenta el plantel.
Del otro lado estará Sarmiento, que afronta el segundo semestre con la necesidad de sumar resultados importantes para mejorar su situación en las tablas que definirán la permanencia en la máxima categoría. El conjunto de Junín finalizó la primera parte del año ubicado en el puesto 28 de la tabla de promedios y en el 21 de la acumulada, por lo que cada encuentro tendrá un valor especial en la lucha por conservar la categoría.
Además de esa obligación en el torneo local, el equipo también intentará aprovechar la Copa Argentina como una oportunidad para protagonizar una de las sorpresas de la competencia. Eliminar a Boca representaría uno de los mayores impactos de los dieciseisavos de final y otorgaría un fuerte impulso anímico para el resto de la temporada.
Boca vs. Sarmiento (J): probables formaciones
- Boca: Leandro Brey; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Alan Velasco, Tomás Aranda, Leonel Flores; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
- Sarmiento (J): Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Facundo Sava.
Cómo ver Boca vs Sarmiento de Junín por TV
El evento se podrá seguir en vivo en la Argentina y todo el mundo a través de la pantalla de TyC Sports. Dependiendo de tu servicio de cable, estos son los canales sintonizados:
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Flow: Canales 22 (SD) y 101 (HD).
DirecTV: Canales 629 (SD) y 1629 (HD).
Telecentro: Canales 106 (SD) y 1018 (HD).
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