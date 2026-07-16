Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo Ver EN VIVO Boca vs. Sarmiento por Copa Argentina

Del otro lado estará Sarmiento, que afronta el segundo semestre con la necesidad de sumar resultados importantes para mejorar su situación en las tablas que definirán la permanencia en la máxima categoría. El conjunto de Junín finalizó la primera parte del año ubicado en el puesto 28 de la tabla de promedios y en el 21 de la acumulada, por lo que cada encuentro tendrá un valor especial en la lucha por conservar la categoría.