Racing vs. Tigre por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
La "Academia" viene de empatar ante Central y buscará volver al triunfo ante Tigre, que entre semana avanzó en la Sudamericana. Los detalles en la nota.
Racing intentará volver al triunfo en el Torneo Clausura 2026 cuando reciba este sábado a Tigre, en uno de los encuentros destacados de la tercera fecha de la Zona B.
El partido se disputará desde las 20:30 en el estadio Presidente Perón y será televisado por TNT Sports. En cuanto a la terna arbitral, Yael Falcón Pérez impartirá justicia, mientras que Diego Bonfá y Maximiliano Castelli estarán como asistentes.
El conjunto dirigido por Juan Pablo Vojvoda llega invicto al compromiso luego de un arranque positivo en el campeonato. Debutó con una victoria frente a Gimnasia y, en la segunda jornada, igualó ante Rosario Central, por lo que acumula cuatro puntos en la Zona B.
Tigre, por su parte, afrontará su regreso al Torneo Clausura luego de haber quedado libre en la segunda fecha debido a su participación en los 16avos de final de la Copa Sudamericana.
El "Matador", que viene de eliminar a Nacional de Uruguay en la Sudamericana, comenzó el certamen con una derrota frente a Estudiantes de Río Cuarto y buscará recuperarse en el Cilindro.
Formaciones de Racing vs. Tigre por el Torneo Clausura 2026 - Zona B
Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Cesare o Nazareno Colombo, Marcos Rojo o Gonzalo Escudero, Alfonso Espino; Matías Zaracho, Santiago Sosa, Alejandro Tello, Matko Miljevic; Santiago Solari, Lautaro Díaz o Tomás Conechny. DT: Juan Pablo Vojvoda.
Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Alan Barrionuevo, Juan Manuel Villalba, Federico Álvarez; Tiago Serrago, Martín Garay, Santiago González, Sebastián Medina; Elías Cabrera; Alfio Oviedo. DT: Diego Dabove.
Horario y televisación
- Hora: 20:30.
- Estadio: Presidente Perón.
- Árbitro: Yael Falcón Pérez.
- VAR: José Carreras.
- TV: TNT Sports.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario