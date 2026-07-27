Alerta en Racing: Vasco da Gama insiste por Santiago Sosa y está cada vez más cerca
La Academia rechazó una primera oferta de 7,5 millones de dólares por su capitán, pero el club brasileño no se da por vencido y busca cerrar la negociación cara a cara.
El mercado de pases sigue generando preocupación en Racing. Mientras el equipo de Juan Pablo Vojvoda atraviesa un gran comienzo de semestre, con triunfos ante Defensa y Justicia por Copa Argentina y Gimnasia por el Torneo Clausura, el futuro de Santiago Sosa continúa siendo una incógnita.
El mediocampista y capitán de la Academia se convirtió en uno de los principales objetivos de Vasco da Gama, que busca reforzarse para salir de la zona baja del Brasileirao. Después de una primera oferta rechazada, el conjunto carioca decidió redoblar la apuesta y envió a su director deportivo, Admar Lopes, a Buenos Aires para negociar personalmente.
Alerta en Racing: Vasco da Gama insiste por Santiago Sosa y está cada vez más cerca
La propuesta inicial presentada por el club brasileño fue de 7,5 millones de dólares, cifra que Racing consideró insuficiente. Desde Avellaneda fueron claros: solo se sentarán a negociar seriamente si la oferta se acerca a los 10 millones de dólares. La presencia de Lopes en Argentina demuestra el interés concreto de Vasco da Gama por quedarse con uno de los futbolistas más importantes del plantel de Vojvoda. El dirigente buscará acercar posiciones con la dirigencia académica y explorar distintas alternativas para destrabar la operación.
Sosa, de 27 años, es una pieza fundamental dentro del esquema de la Academia. Además de portar la cinta de capitán, se consolidó como uno de los referentes futbolísticos del equipo y uno de los jugadores más valorados por los hinchas.
Por el momento, en Avellaneda mantienen la calma y esperan una nueva propuesta. Sin embargo, la insistencia de Vasco da Gama encendió las alarmas y promete convertirse en una de las novelas del mercado de pases en el fútbol argentino. Las próximas horas serán determinantes para conocer si Racing logra retener a uno de sus líderes o si Santiago Sosa continuará su carrera en el fútbol brasileño.
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