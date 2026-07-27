Alerta en Racing: Vasco da Gama insiste por Santiago Sosa y está cada vez más cerca

La propuesta inicial presentada por el club brasileño fue de 7,5 millones de dólares, cifra que Racing consideró insuficiente. Desde Avellaneda fueron claros: solo se sentarán a negociar seriamente si la oferta se acerca a los 10 millones de dólares. La presencia de Lopes en Argentina demuestra el interés concreto de Vasco da Gama por quedarse con uno de los futbolistas más importantes del plantel de Vojvoda. El dirigente buscará acercar posiciones con la dirigencia académica y explorar distintas alternativas para destrabar la operación.