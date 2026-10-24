Desde este domingo cierran Ezeiza a vuelos internacionales: por qué y hasta cuándo
Las principales líneas aéreas internacionales no podrán operar en el Ministro Pistarini debido a obras de infraestructura; otras presentan cambios y las de cabotaje seguirán volando normalmente. Todo el detalle.
El Aeropuerto Internacional de Ezeiza ingresa este domingo en una etapa de operatividad reducida que se prolongará por 18 días, hasta el 11 de noviembre, debido a una serie de reformas estructurales en una de sus pistas.
Ello obliga a las 30 compañías aéreas que operan en esa terminal, la principal del país, a rediseñar por completo sus cronogramas, aplicando cancelaciones temporarias o añadir paradas técnicas.
La intervención técnica comprende un cierre parcial orientado a rehabilitar la pista secundaria y acondicionar su cruce con la principal, y como consecuencia el aeropuerto funcionará con una sola pista habilitada y verá recortada su extensión útil de 3.300 a 1.850 metros.
Las obras contemplan también la modernización integral del sistema de balizamiento, la repavimentación del rodaje Alfa y la construcción de flamantes módulos para el servicio de rampa.
Las 14 compañías que interrumpen sus servicios
Ante la imposibilidad de operar sus flotas pesadas con el metraje disponible, 14 aerolíneas internacionales resolvieron pausar sus conexiones directas con Ezeiza durante el lapso de las obras. Ellan son:
- Aeroméxico
- Air Canada
- Air France
- American Airlines
- British Airways
- China Eastern
- Delta
- Emirates
- Ethiopian
- KLM
- Lufthansa,
- Swiss
- United Airlines
- Turkish Airlines
Todas esas compañías ya iniciaron el contacto con los usuarios afectados para coordinar la devolución de pasajes, reprogramaciones en fechas posteriores o reubicaciones mediante otras escalas y terminales de la región.
Las empresas que continúan funcionando con ajustes y escalas
Otras 16 aerolíneas que habitualmente operan en la terminal aérea mantendrán sus despegues y arribos en el país, aunque debieron implementar modificaciones operativas de diversa índole. Ellas son:
- Aerolíneas Argentinas: sumará una escala técnica en Río de Janeiro para sus servicios hacia Madrid y Roma.
- Air Europa: añadirá una parada intermedia en Montevideo.
- Arajet: implementará escalas en Resistencia y Asunción para su ruta a República Dominicana.
- Copa Airlines: incorporará escalas en Rosario y Córdoba antes de continuar rumbo a Panamá.
- Iberia: bajará su oferta a dos frecuencias diarias a Madrid, con escala en Montevideo.
- LATAM: pausará transitoriamente el tramo directo entre Buenos Aires y Miami.
- Level: brindará una sola frecuencia diaria a Barcelona, previa parada en Montevideo.
- Plus Ultra: recortará su cronograma a dos vuelos semanales con destino a Madrid.
- ITA Airways: sostendrá su esquema con adaptaciones logísticas.
Qué empresas seguirán funcionando con normalidad
Por su parte, varias líneas aéreas enfocadas en cabotaje y rutas regionales conservarán sus itinerarios habituales sin alteraciones de consideración, beneficiadas por el uso de aeronaves medianas y pequeñas con capacidad para despegar y aterrizar sin inconvenientes sobre la pista reducida:
- JetSmart
- Andes
- GOL
- Sky Airline
- Avianca
- Boliviana de Aviación
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