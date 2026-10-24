Desde este domingo cierran Ezeiza a vuelos internacionales: por qué y hasta cuándo

Aeroméxico

Air Canada

Air France

American Airlines

British Airways

China Eastern

Delta

Emirates

Ethiopian

KLM

Lufthansa,

Swiss

United Airlines

Turkish Airlines

Todas esas compañías ya iniciaron el contacto con los usuarios afectados para coordinar la devolución de pasajes, reprogramaciones en fechas posteriores o reubicaciones mediante otras escalas y terminales de la región.

Las empresas que continúan funcionando con ajustes y escalas

Otras 16 aerolíneas que habitualmente operan en la terminal aérea mantendrán sus despegues y arribos en el país, aunque debieron implementar modificaciones operativas de diversa índole. Ellas son:

Aerolíneas Argentinas: sumará una escala técnica en Río de Janeiro para sus servicios hacia Madrid y Roma .

. Air Europa: añadirá una parada intermedia en Montevideo .

. Arajet: implementará escalas en Resistencia y Asunción para su ruta a República Dominicana .

. Copa Airlines : incorporará escalas en Rosario y Córdoba antes de continuar rumbo a Panamá .

. Iberia: bajará su oferta a dos frecuencias diarias a Madrid, con escala en Montevideo .

. LATAM: pausará transitoriamente el tramo directo entre Buenos Aires y Miami .

. Level: brindará una sola frecuencia diaria a Barcelona, previa parada en Montevideo .

. Plus Ultra: recortará su cronograma a dos vuelos semanales con destino a Madrid .

. ITA Airways: sostendrá su esquema con adaptaciones logísticas.

Qué empresas seguirán funcionando con normalidad

Por su parte, varias líneas aéreas enfocadas en cabotaje y rutas regionales conservarán sus itinerarios habituales sin alteraciones de consideración, beneficiadas por el uso de aeronaves medianas y pequeñas con capacidad para despegar y aterrizar sin inconvenientes sobre la pista reducida: