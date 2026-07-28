Rosario Central vs. Racing, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
Los rosarinos intentarán recuperarse de la derrota sufrida en el debut, mientras que el equipo de Avellaneda buscará ratificar el buen comienzo y extender su buen momento.
La segunda jornada del Torneo Clausura 2026 tendrá uno de sus partidos más atractivos este martes por la noche, cuando Rosario Central y Racing se enfrenten desde las 21.15 en el estadio Gigante de Arroyito. Más allá de los tres puntos en juego, el encuentro estará marcado por el recuerdo del intenso cruce que ambos protagonizaron meses atrás en los cuartos de final del Torneo Apertura, una serie que dejó polémicas arbitrales, expulsiones y fuertes declaraciones.
El conjunto dirigido por Jorge Almirón llega con la necesidad de dejar atrás el traspié sufrido en el estreno del campeonato. En su visita a Córdoba, cayó por 2-1 frente a Belgrano, vigente campeón del fútbol argentino, y comenzó el semestre sin poder sumar unidades. Aunque buena parte de la atención del plantel está puesta en los próximos octavos de final de la Copa Libertadores, donde deberá enfrentar a Corinthians, el cuerpo técnico considera fundamental recuperar confianza cuanto antes también en el torneo local.
El Canalla buscará aprovechar la localía para volver a hacerse fuerte en Arroyito, un escenario donde suele construir gran parte de sus campañas. Una victoria le permitiría corregir el rumbo en el campeonato y llegar con otro ánimo al compromiso internacional que se aproxima.
Enfrente estará un Racing que tuvo un estreno mucho más alentador. El equipo conducido por Juan Pablo Vojvoda comenzó con una victoria por 2-1 sobre Gimnasia y Esgrima La Plata en el Cilindro de Avellaneda, gracias a los goles convertidos por Matko Miljevic y Nazareno Colombo. Tras ese encuentro, el entrenador valoró especialmente la intensidad que mostró su equipo durante el inicio del partido y dejó en claro cuál es el objetivo para las próximas presentaciones. “Me gustó la dinámica de los primeros minutos y quisiera que se pueda sostener en gran parte del partido”, señaló en conferencia de prensa.
Para este compromiso, la Academia contará nuevamente con Marco Di Césare, quien estará disponible tras cumplir con su recuperación. En cambio, Adrián "Maravilla" Martínez todavía no podrá regresar al equipo, ya que debe cumplir una fecha más de suspensión luego de haber sido expulsado precisamente frente a Rosario Central en el recordado cruce por los cuartos de final del Apertura.
El antecedente reciente entre Racing y Rosario Central
Aquel partido todavía permanece muy presente en ambos clubes. Central se impuso por 2-1 y consiguió el pasaje a la siguiente instancia, pero el encuentro quedó envuelto en una fuerte polémica debido a las decisiones arbitrales de Darío Herrera, que expulsó a Maravilla Martínez y a Marco Di Césare, dejando a Racing con dos futbolistas menos durante el desarrollo del juego.
Las decisiones del árbitro provocaron una airada reacción de la dirigencia de la Academia. Finalizado el encuentro, el presidente Diego Milito fue el único representante del club que habló con la prensa y expresó un duro cuestionamiento al arbitraje.
“Muchachos, hay que empezar a decir las cosas. Porque sabía, cuando me involucré en este rol, que tal vez se me iba a mirar de costado porque vengo del fútbol. Soy un tipo del fútbol. Realmente estoy cansado, como mucha gente. Es el momento de reflexionar. Hoy nos sentimos, una vez más, robados. Creo que todos lo vieron”, afirmó en aquella oportunidad.
Rosario Central vs. Racing, por el Torneo Clausura 2026: probables formaciones
- Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Julián Fernández, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Tomás Badaloni. DT: Jorge Almirón.
- Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Cesare o Nazareno Colombo, Marcos Rojo o Gonzalo Escudero, Alfonso Espino; Matías Zaracho, Santiago Sosa, Alejandro Tello, Matko Miljevic; Santiago Solari, Lautaro Díaz o Tomás Conechny. DT: Juan Pablo Vojvoda.
Rosario Central vs. Racing: otros datos
- Hora: 21.15.
- Estadio: Gigante de Arroyito.
- Árbitro: Hernán Mastrángelo.
- VAR: Yamil Possi.
- TV: TNT Sports Premium.
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