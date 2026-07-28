Rosario Central vs. Racing, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

El antecedente reciente entre Racing y Rosario Central

Aquel partido todavía permanece muy presente en ambos clubes. Central se impuso por 2-1 y consiguió el pasaje a la siguiente instancia, pero el encuentro quedó envuelto en una fuerte polémica debido a las decisiones arbitrales de Darío Herrera, que expulsó a Maravilla Martínez y a Marco Di Césare, dejando a Racing con dos futbolistas menos durante el desarrollo del juego.

Las decisiones del árbitro provocaron una airada reacción de la dirigencia de la Academia. Finalizado el encuentro, el presidente Diego Milito fue el único representante del club que habló con la prensa y expresó un duro cuestionamiento al arbitraje.

“Muchachos, hay que empezar a decir las cosas. Porque sabía, cuando me involucré en este rol, que tal vez se me iba a mirar de costado porque vengo del fútbol. Soy un tipo del fútbol. Realmente estoy cansado, como mucha gente. Es el momento de reflexionar. Hoy nos sentimos, una vez más, robados. Creo que todos lo vieron”, afirmó en aquella oportunidad.

Diego Milito, en la conferencia de prensa tras la eliminación de Racing ante Rosario Central.

Rosario Central vs. Racing, por el Torneo Clausura 2026: probables formaciones

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Julián Fernández, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Tomás Badaloni. DT: Jorge Almirón .

Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Julián Fernández, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Tomás Badaloni. . Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Cesare o Nazareno Colombo, Marcos Rojo o Gonzalo Escudero, Alfonso Espino; Matías Zaracho, Santiago Sosa, Alejandro Tello, Matko Miljevic; Santiago Solari, Lautaro Díaz o Tomás Conechny. DT: Juan Pablo Vojvoda.

Rosario Central vs. Racing: otros datos