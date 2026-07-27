Rosario Central le envió una carta documento al canciller Pablo Quirno y amenaza con demandarlo

En el documento, Central también remarcó que el canciller, por su rol como alto funcionario del Gobierno nacional, tiene “deberes especiales de cuidado” en sus expresiones públicas y consideró que sus mensajes fomentan “sentimientos de odio y discriminación” hacia la entidad rosarina.

Finalmente, el club intimó formalmente a Quirno a retractarse y rectificar sus dichos en un plazo de 48 horas. Caso contrario, adelantó que iniciará acciones judiciales para reclamar daños y perjuicios.

Como cierre, Rosario Central aseguró que, en caso de obtener una indemnización, destinará el dinero a las divisiones inferiores de los clubes de la ciudad a través de la Asociación Rosarina de Fútbol, “para que muchos más niños puedan perseguir su sueño de ser como Lionel Messi, Lionel Scaloni, Ángel Di María y Giovani Lo Celso, entre tantos otros ídolos de nuestra querida ciudad”.