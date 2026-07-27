Rosario Central le envió una carta documento al canciller Pablo Quirno y amenaza con demandarlo
El club rosarino reaccionó a los comentarios del funcionario sobre un homenaje a la Selección argentina y le exigió una rectificación pública en un plazo de 48 horas.
Rosario Central anunció este lunes que le envió una carta documento al canciller de la República Argentina, Pablo Quirno, luego de una serie de publicaciones realizadas por el funcionario en la red social X, donde cuestionó un homenaje realizado por la institución a la Selección argentina tras el Mundial 2026.
La polémica comenzó cuando Quirno criticó una imagen publicada por el Canalla, en la que aparecía Giovani Lo Celso junto a otros futbolistas de la Albiceleste, pero no figuraban Lionel Messi ni Lionel Scaloni. El canciller interpretó que la ausencia de ambos se debía a su identificación con Newell's y calificó la situación como “otra desgracia institucional”.
Ante estas declaraciones, Rosario Central respondió con dureza a través de un extenso comunicado firmado por su presidente, en el que calificó los dichos del funcionario como “falsos, maliciosos, malintencionados y ofensivos”.
Según explicó la institución, la elección de la fotografía tuvo como único objetivo homenajear a Lo Celso, surgido de las divisiones inferiores del club. “De la foto no se sacó a nadie: cualquiera puede contar que hay once jugadores. Dado que frecuentemente usted ha realizado publicaciones sobre fútbol, no ignora que esa es la cantidad de jugadores titulares en cualquier partido”, señala uno de los pasajes de la carta.
Además, el club cuestionó el uso de términos como “odioso” e “infame” para referirse a Rosario Central y al título obtenido la temporada pasada, y sostuvo que Quirno buscó “perjudicar la imagen, el prestigio y el honor” de la institución.
En el documento, Central también remarcó que el canciller, por su rol como alto funcionario del Gobierno nacional, tiene “deberes especiales de cuidado” en sus expresiones públicas y consideró que sus mensajes fomentan “sentimientos de odio y discriminación” hacia la entidad rosarina.
Finalmente, el club intimó formalmente a Quirno a retractarse y rectificar sus dichos en un plazo de 48 horas. Caso contrario, adelantó que iniciará acciones judiciales para reclamar daños y perjuicios.
Como cierre, Rosario Central aseguró que, en caso de obtener una indemnización, destinará el dinero a las divisiones inferiores de los clubes de la ciudad a través de la Asociación Rosarina de Fútbol, “para que muchos más niños puedan perseguir su sueño de ser como Lionel Messi, Lionel Scaloni, Ángel Di María y Giovani Lo Celso, entre tantos otros ídolos de nuestra querida ciudad”.
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