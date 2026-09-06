Boca vs. San Pablo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana: horario, formaciones y TV

El equipo de La Ribera llega a este compromiso después de igualar 1-1 ante Gimnasia de Mendoza por el Torneo Clausura, en un partido en el que no pudo sostener la ventaja y terminó repartiendo puntos. Para este duelo internacional, además, recupera a Leandro Paredes, quien no estuvo presente ante el elenco mendocino por una molestia muscular.