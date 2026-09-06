Boca vs. San Pablo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana: horario, formaciones y TV
El "Xeneize" recibe al elenco brasileño en La Bombonera, donde buscará aprovechar la localía para sacar una buena ventaja y llegar con aire a la revancha en el Morumbi. Los detalles en la nota.
Boca recibe a San Pablo este martes, desde las 21.30, en La Bombonera, por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro tendrá como árbitro al chileno Piero Maza y será televisado por ESPN.
El equipo de La Ribera llega a este compromiso después de igualar 1-1 ante Gimnasia de Mendoza por el Torneo Clausura, en un partido en el que no pudo sostener la ventaja y terminó repartiendo puntos. Para este duelo internacional, además, recupera a Leandro Paredes, quien no estuvo presente ante el elenco mendocino por una molestia muscular.
En el plano internacional, Boca viene de superar a Deportivo Recoleta en los octavos de final, con un contundente 7-1 en el resultado global. Por lo que intentará repetir el repertorio ante el elenco brasileño con el objetivo de meterse entre los mejores cuatro del certamen continental.
San Pablo, por su parte, llega luego de eliminar a Bolívar: empató 1-1 en la altura de La Paz y se impuso 3-1 en Brasil para avanzar con un 4-2 global. La revancha se jugará el martes 15 de septiembre, en el Morumbi, donde se definirá al semifinalista de la serie.
Formaciones de Boca vs. San Pablo por la Copa Sudamericana
- Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Marcos Pellegrino, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Leonel Flores, Alan Velasco y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
- San Pablo: Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Domingos Duarte y Sabino; Marcos Antonio, Danielzinho, Wendell e Iago; Artur y Calleri. DT: Dorival Júnior.
Horario y televisación
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Hora: 21:30.
Estadio: La Bombonera.
Árbitro: Piero Maza.
VAR: Fernando Vejar.
TV: ESPN.
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