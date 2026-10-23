Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Banfield vs. Lanús por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Banfield vs. Lanús por el Torneo Clausura.
Banfield y Lanús juegan este sábado a las 14.45, en el Florencio Sola, una nueva edición del clásico del Sur, en el marco del Interzonal de la fecha 14 del Torneo Clausura.
El encuentro será televisado por TNT Sports y tendrá a Facundo Tello como árbitro principal, quien estará acompañado por los asistentes Maximiliano Del Yesso y Diego Martin. En el VAR estará Laura Fortunato.
El "Taladro" viene de caer por la mínima ante Argentinos y buscará recuperarse ante su gente. Tras esa derrota en condición de local, el equipo dirigido por Pedro Troglio se ubica en el decimosegundo puesto de la Zona B con 13 unidades, por lo que necesita volver a ganar para acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs.
Por su parte, el "Granate" venció 1-0 a Platense, mantiene un invicto de seis partidos y tiene 23 puntos en la Zona A, donde se encuentra en el quinto puesto. De esta manera, intentará prolongar su buen momento y repetir lo ocurrido en el último enfrentamiento entre ambos, cuando se impuso por 1-0 en el Torneo Apertura.
Formaciones de Banfield vs. Lanús por el Torneo Clausura - Interzonal
- Banfield: Diego Rodríguez; Juan Luis Alfaro, Santiago Daniele, Nicolás Meriano, Luis Abraham; Santiago Esquivel, Tomás Adoryán; Federico Medina, Lautaro Gómez, David Zalazar; Adrián Balboa. DT: Pedro Troglio.
- Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Matías Sepúlveda y Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Banfield vs. Lanús
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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