Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Banfield vs. Lanús por Internet

El "Taladro" viene de caer por la mínima ante Argentinos y buscará recuperarse ante su gente. Tras esa derrota en condición de local, el equipo dirigido por Pedro Troglio se ubica en el decimosegundo puesto de la Zona B con 13 unidades, por lo que necesita volver a ganar para acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs.