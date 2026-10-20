Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Vasco da Gama vs. Boca por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Vasco da Gama vs. Boca por la Copa Sudamericana.
Vasco da Gama y Boca chocan este martes, desde las 21.30, en el Maracaná, en el duelo de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana. El encuentro será televisado por ESPN y DSports y contará con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela, mientras que Juan Soto estará a cargo del VAR.
El conjunto carioca se impuso por 1-0 en el partido de ida en La Bombonera, gracias al gol de Adson, y llega con ventaja a la definición de la serie. De esta manera, el "Xeneize" está obligado a revertir el resultado para mantener vivo el sueño de meterse en la final del certamen continental.
En este contexto, una de las principales incógnitas pasa por la posible vuelta de Leandro Paredes, quien sufrió una lesión muscular ante Instituto y se perdió el primer encuentro. El capitán apuró los tiempos de recuperación con el objetivo de estar presente en la revancha y podría convertirse en una pieza clave para el equipo de Rodolfo Arruabarrena.
Boca llega a este encuentro tras vencer 2-1 a Talleres en condición de local, en el marco de la decimotercera fecha del Torneo Clausura. El club de La Ribera dio vuelta el resultado y alcanzó los 54 puntos en la Tabla Anual, en la que comparte la cima con Argentinos Juniors a falta de tres jornadas para el cierre de la etapa regular.
Por su parte, Vasco da Gama llega tras perder 1-0 ante San Pablo por el Brasileirao y quedó a tres puntos de la zona de descenso. Además, el lateral derecho Paulo Henrique, una de las figuras en el duelo de ida, debió ser reemplazado por una molestia física y está en duda para la revancha.
Formaciones de Vasco da Gama vs. Boca por la Copa Sudamericana
- Vasco da Gama: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Alan Saldivia, Robert Renan, Cuiabano; Santiago Sosa, Thiago Mendes, Alan Lescano; Marino Hinestroza, Claudio Spinelli y David. DT: Pedro Emanuel.
- Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar; Alan Velasco; Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Vasco da Gama vs. Boca
La televisación estará a cargo de ESPN y DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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