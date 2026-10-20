Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Vasco da Gama vs. Boca por Internet

En este contexto, una de las principales incógnitas pasa por la posible vuelta de Leandro Paredes, quien sufrió una lesión muscular ante Instituto y se perdió el primer encuentro. El capitán apuró los tiempos de recuperación con el objetivo de estar presente en la revancha y podría convertirse en una pieza clave para el equipo de Rodolfo Arruabarrena.