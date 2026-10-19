Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Sarmiento vs. Barracas Central por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Sarmiento vs. Barracas Central por el Torneo Clausura.
Sarmiento y Barracas Central se miden este lunes, desde las 19, en el Eva Perón de Junín, en el marco de la fecha 13 de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro será transmitido por ESPN Premium y tendrá a Daniel Zamora como árbitro principal, mientras que Jorge Baliño estará a cargo del VAR.
El "Verde" viene de empatar con River en el duelo pendiente de la fecha 11 y buscará volver a la victoria ante su gente con el objetivo de prolongar su buen momento en el torneo doméstico. El equipo dirigido por Facundo Sava suma 20 puntos y ocupa el quinto lugar de la Zona B, por lo que intentará sumar de a tres para dar otro paso hacia la clasificación a los octavos de final.
Barracas Central, por su parte, superó a Huracán el último fin de semana, con un doblete de Norberto Briasco. Con 18 unidades y a falta de cuatro fechas para que culmine la etapa regular, los de Damián Ayude irán en busca del triunfo en Junín para asentarse dentro de los equipos que avanzan a la siguiente etapa del Clausura.
Formaciones de Sarmiento vs. Barracas Central por el Torneo Clausura - Zona B
- Sarmiento: Thyago Ayala; Santiago Salle, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Contrera, Mauricio Martínez, Cristian Zabala, Julián Mavilla; Jonathan Herrera y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.
- Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Demartini, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Rafael Barrios, Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra; Norberto Briasco y Jhonatan Candia. DT: Damián Ayude.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Sarmiento vs. Barracas Central
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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