Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Sarmiento vs. Barracas Central por Internet

El "Verde" viene de empatar con River en el duelo pendiente de la fecha 11 y buscará volver a la victoria ante su gente con el objetivo de prolongar su buen momento en el torneo doméstico. El equipo dirigido por Facundo Sava suma 20 puntos y ocupa el quinto lugar de la Zona B, por lo que intentará sumar de a tres para dar otro paso hacia la clasificación a los octavos de final.