Driussi y el River que cambia de piel: qué dijo del impacto de las salidas y su presente físico

La partida de jugadores con una extensa trayectoria en Núñez marcó el inicio de una nueva etapa y Driussi no esquivó el tema. Enzo Pérez, Milton Casco, Ignacio Fernández y Gonzalo Martínez ya no forman parte del plantel, y su ausencia se siente tanto en lo futbolístico como en lo cotidiano. El atacante fue directo al describir el efecto que produjo ese movimiento interno: “Fue un golpe muy duro por toda la trayectoria que tuvieron esos jugadores en el club. Ahora quedaron referentes importantes que para mí y para todo el mundo River Plate son muy importantes”. La frase refleja el peso simbólico de las salidas y, al mismo tiempo, la necesidad de reacomodarse rápidamente.