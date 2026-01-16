Driussi y el River que cambia de piel: qué dijo del impacto de las salidas y su presente físico
El delantero habló con franqueza sobre la partida de referentes históricos, valoró el armado del nuevo grupo y se refirió a su recuperación tras un año complejo.
River atraviesa un proceso de transformación profundo y Sebastián Driussi fue una de las voces que mejor expuso lo que se vive puertas adentro. Luego de un 2025 intenso y cargado de dificultades, el delantero analizó el recambio generacional que encaró el club, se refirió a la salida de futbolistas clave del vestuario y dejó definiciones claras sobre su momento personal y los objetivos del equipo en el plano internacional.
La partida de jugadores con una extensa trayectoria en Núñez marcó el inicio de una nueva etapa y Driussi no esquivó el tema. Enzo Pérez, Milton Casco, Ignacio Fernández y Gonzalo Martínez ya no forman parte del plantel, y su ausencia se siente tanto en lo futbolístico como en lo cotidiano. El atacante fue directo al describir el efecto que produjo ese movimiento interno: “Fue un golpe muy duro por toda la trayectoria que tuvieron esos jugadores en el club. Ahora quedaron referentes importantes que para mí y para todo el mundo River Plate son muy importantes”. La frase refleja el peso simbólico de las salidas y, al mismo tiempo, la necesidad de reacomodarse rápidamente.
En ese contexto de renovación, Driussi también puso el foco en las incorporaciones y en la construcción de un nuevo grupo. Sin euforias ni promesas exageradas, destacó el proceso de adaptación de los refuerzos que llegaron en este mercado y el clima que se empieza a generar en el plantel. “Los chicos, muy bien. Se está armando un lindo grupo y se están adaptando. Todos los jugadores son bienvenidos”, señaló, marcando una postura integradora en medio del cambio.
En lo personal, el delantero dejó en claro que el inicio del año representa una oportunidad de recomenzar. Después de atravesar un “año difícil por el tema de las lesiones”, pudo realizar una pretemporada completa, algo que considera clave para su rendimiento. En ese sentido, valoró el trabajo previo al arranque oficial y el día a día bajo las órdenes del cuerpo técnico. “Hicimos una gran pretemporada. En lo personal necesitaba, el año pasado no pude estar con el grupo. Trataremos de cerrarlo de la mejor manera el sábado. Por momentos lo hicimos muy bien, creo que tenemos que seguir mejorando o cubriendo cosas que Marcelo (Gallardo) nos pide”, explicó.
Por último, Driussi se refirió al escenario internacional que tendrá River en 2026. La participación en la Copa Sudamericana, en lugar de la Libertadores, suele abrir debates, pero el delantero fue categórico. Para él, la camiseta impone la misma responsabilidad en cualquier competencia. “Es la misma exigencia”, afirmó primero, antes de reforzar la idea: “La Sudamericana es casi lo mismo (que la Libertadores) así que trataremos de hacer lo mejor posible”.
Con la pretemporada llegando a su fin y el debut oficial cada vez más cerca, Driussi aparece como una de las voces experimentadas de un River que busca reinventarse sin perder ambición. En medio del recambio, su mirada refleja un plantel golpeado por las despedidas, pero decidido a construir una nueva identidad competitiva.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario