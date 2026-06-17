Ni Telefe ni TyC Sports: qué canal pasa en vivo Portugal vs. Congo
En Houston, el equipo de Cristiano Ronaldo debuta este miércoles en el Mundial 2026. En dónde puede verse en vivo.
El Grupo K del Mundial 2026 también vive su jornada de estreno este miércoles 17 de junio con el atractivo duelo entre Portugal, con la histórica participación de Cristiano Ronaldo en su sexta Copa del Mundo, y la República Democrática del Congo en Houston.
El partido se juega desde las 14 horas de la Argentina y una de las novedades es que no contará ni con la televisación de Telefe ni con la transmisión de TyC Sports, dos de los canales que pasan buena parte de la Copa del Mundo: se puede ver en vivo por Disney+ Plan Premium y DSports.
El conjunto luso, bajo la conducción de Roberto Martínez y con Cristiano Ronaldo como el gran emblema de su jerarquía, inicia el postergado sueño de conquistar el único título que le falta a su historia, buscando superar las históricas marcas del tercer puesto en Inglaterra 1966 y las semifinales en Alemania 2006.
En la vereda de enfrente, el combinado africano concreta su regreso a la máxima cita tras más de cinco décadas de ausencia, siendo su única participación previa la de Alemania 1974 bajo el nombre de Zaire. El objetivo del equipo congoleño en esta nueva página de su historia será dar la sorpresa y pelear por primera vez un boleto a la fase de grupos.
Cómo ver en vivo Portugal vs. Congo sin TyC Sports ni Telefe
La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow y DirecTV GO. También puede verse por la plataforma de streaming Paramount+.
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
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