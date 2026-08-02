Cambió el pronóstico y es inminente la vuelta de las lluvias al AMBA: a qué hora se larga y por cuántos días

Para el miércoles se espera todavía buen tiempo, con más neblinas matinales y cielo mayormente nublado, acompañado de un termómetro que oscilará entre 11 grados de mínima y 17 grados de máxima.

El pronóstico extendido del SMN tiene malas noticias, ya que anticipa un jueves con precipitaciones. El informe tiene probabilidad de lluvias durante toda la jornada, mientras que las temperaturas se estiman de entre 12 y 18 grados.

La estabilidad regresaría al AMBA para el cierre de la semana, en un viernes que se presentaría con cielo mayormente nublado y marcas térmicas de entre 9 y 15 grados.