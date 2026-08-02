Cambió el pronóstico y es inminente la vuelta de las lluvias al AMBA: a qué hora se larga y por cuántos días
El Servicio Meteorológico Nacional prevé que regresen las lluvias a Buenos Aires en el comienzo de la semana. Cómo sigue el clima.
La semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) estará marcada por el regreso a las clases tras las vacaciones de invierno pero también se espera que comience otra vez con lluvias, según el reciente cambio en el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La Ciudad y alrededores tuvo un fin de semana por demás inestables. Tras las tormentas de la madrugada, el sábado fue un día primaveral, mientras que para el cierre, el domingo estuvo nublado, con un sentido descenso de las temperaturas, que rondaron entre 9 y 15 grados.
La sintonía parece ser la misma para el inicio de la nueva semana, según el informe del organismo nacional, que entonces volvería a regristrar precipitaciones. Aunque para sumar malas noticias, tampoco sería la única jornada con mal clima.
A qué hora llegan las lluvias en el AMBA
El SMN prevé un lunes con neblinas en la madrugada y mañana, cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias aisladas en la noche; con temperaturas de entre 11 grados de mínima y 16 de máxima.
Las condiciones del clima tienden a mejorar el martes, con todavía niebla en la madrugada y luego en la noche y cielo mayormente nublado; mientras que el termómetro rondará entre 12 y 16 grados.
Para el miércoles se espera todavía buen tiempo, con más neblinas matinales y cielo mayormente nublado, acompañado de un termómetro que oscilará entre 11 grados de mínima y 17 grados de máxima.
El pronóstico extendido del SMN tiene malas noticias, ya que anticipa un jueves con precipitaciones. El informe tiene probabilidad de lluvias durante toda la jornada, mientras que las temperaturas se estiman de entre 12 y 18 grados.
La estabilidad regresaría al AMBA para el cierre de la semana, en un viernes que se presentaría con cielo mayormente nublado y marcas térmicas de entre 9 y 15 grados.
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