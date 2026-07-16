Explotaron un 6.000% las búsquedas de vuelos a Nueva York para ver a la Selección Argentina: cuánto cuesta

El furor por el Mundial 2026 y los vuelos a Nueva York

De acuerdo con los datos relevados por la empresa turística Despegar, las búsquedas de vuelos hacia la sede de la final crecieron un impactante 6.000% en comparación con las últimas dos semanas. "La clasificación al partido decisivo volvió a demostrar el enorme poder de movilización que tiene el fútbol entre los argentinos", destacó Paula Cristi, Gerente General de la firma para Argentina y Uruguay.