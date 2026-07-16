Explotaron un 6.000% las búsquedas de vuelos a Nueva York para ver a la Selección Argentina: cuánto cuesta
Las búsquedas para viajar a Nueva York y alentar a la Selección Argentina en la final del Mundial 2026 se dispararon de forma inédita tras el triunfo.
La histórica clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 desató una auténtica locura entre los hinchas. Tras el pitazo final frente a Inglaterra, el interés por viajar a Nueva York, Estados Unidos, registró un aumento sin precedentes, confirmando el enorme poder de movilización que tiene el fútbol.
El furor por el Mundial 2026 y los vuelos a Nueva York
De acuerdo con los datos relevados por la empresa turística Despegar, las búsquedas de vuelos hacia la sede de la final crecieron un impactante 6.000% en comparación con las últimas dos semanas. "La clasificación al partido decisivo volvió a demostrar el enorme poder de movilización que tiene el fútbol entre los argentinos", destacó Paula Cristi, Gerente General de la firma para Argentina y Uruguay.
Para responder a esta monumental demanda de los hinchas que desean vivir el encuentro desde la tribuna, se sumarán alternativas de conectividad aérea. Aerolíneas Argentinas incorporó dos vuelos directos entre Buenos Aires y Nueva York, programados para salir el viernes 17 y el sábado 18 de julio, facilitando que más personas formen parte de este momento histórico.
Los precios para viajar a la final del torneo
Para aquellos que planean realizar el viaje de último momento para alentar a la delegación nacional el domingo 19 de julio, el mercado ofrece diversas opciones vigentes por persona con mochila incluida:
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Desde Buenos Aires: Vuelos del 18 al 21 de julio por un valor de $4.008.339, operando con una escala tanto a la ida como a la vuelta.
Desde Atlanta: Conectividad directa de ida y vuelta, para las mismas fechas, con un costo base de $982.517 que además incluye equipaje de mano.
Desde Miami: Pasajes del 18 al 21 de julio a $601.351, realizando una escala a la ida y tramo directo para el regreso con equipaje de mano.
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