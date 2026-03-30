Ni TyC Sports ni La TV Pública: quién transmite en vivo Selección Argentina vs. Zambia

Formaciones de Selección Argentina vs. Zambia

Argentina: Aún el entrenador no anunció la probable formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Lionel Scaloni.

Zambia: Aún el entrenador no anunció la probable formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Moses Sichone.

Cómo ver en vivo Selección Argentina vs. Zambia

El partido contará con transmisión en vivo por televisión a través de Telefe. Además, se podrá seguir de forma online en dispositivos móviles a través de las aplicaciones Flow, DGO, Telecentro Play y TyC Sports Play.

Dónde sintonizar Telefe:

Canal 10 en Cablevisión (Digital) y 1001 (HD)

Canal 10 en Telecentro (Digital)

Canal 123 en DirecTV (Digital) y 1123 en HD