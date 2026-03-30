Ni TyC Sports ni La TV Pública: quién transmite en vivo Selección Argentina vs. Zambia
Sorpresivamente, ni la señal deportiva líder del país ni el canal de aire estatal pasan el último amistoso de la Selección Argentina antes del Mundial 2026.
En el marco de la preparación para el Mundial 2026 que está a la vuelta de la esquina, y en el último partido en el país antes de la Copa del Mundo, la Selección Argentina se enfrenta este martes a Zambia en la Bombonera, por un amistoso internacional que resulta el primero de la doble fecha FIFA.
El conjunto dirigido por Lionel Scaloni saldrá a la cancha a las 20.15 para el compromiso contra un rival de menor envergadura de la acostumbrada. En lo que es todo una novedad, el evento clave para el deporte argentino no es transmitido ni por TyC Sports, señal deportiva líder de la Argentina, ni por La TV Pública.
Respecto al equipo, el entrenador confirmó este lunes que Lionel Messi será titular, al tiempo que volvió a mostrarse autocrítico sobre el nivel del equipo en el anterior encuentro ante Mauritania.
“Es una buena señal que ellos se hayan dado cuenta que el partido no fue bueno. Son inteligentes y se dan cuenta. Se corrige“, expresó el DT. En ese sentido, agregó: “Esperemos que el equipo vuelva a demostrar la cara que tenemos“, en relación con la expectativa de mejorar la imagen futbolística en el próximo compromiso.
Formaciones de Selección Argentina vs. Zambia
Argentina: Aún el entrenador no anunció la probable formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Lionel Scaloni.
Zambia: Aún el entrenador no anunció la probable formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Moses Sichone.
Cómo ver en vivo Selección Argentina vs. Zambia
El partido contará con transmisión en vivo por televisión a través de Telefe. Además, se podrá seguir de forma online en dispositivos móviles a través de las aplicaciones Flow, DGO, Telecentro Play y TyC Sports Play.
Dónde sintonizar Telefe:
- Canal 10 en Cablevisión (Digital) y 1001 (HD)
- Canal 10 en Telecentro (Digital)
- Canal 123 en DirecTV (Digital) y 1123 en HD
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