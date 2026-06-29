Ni TyC Sports ni Telefe: qué canal pasa en vivo Países Bajos vs. Marruecos
Dos de las señales que pasan varios partidos del Mundial 2026 no darán el encuentro Países Bajos vs. Marruecos. Dónde verlo.
Países Bajos y Marruecos se enfrentan este lunes, a las 22 (hora de Argentina), en Monterrey, por los 16avos de final del Mundial 2026, que por primera vez en la historia de la competición se disputa en tres sedes: Estados Unidos, México y Canadá.
El partido se juega desde las 22 horas del lunes en la Argentina y una de las novedades es que no contará ni con la televisación de Telefe ni con la transmisión de TyC Sports, dos de los canales que pasan buena parte de la Copa del Mundo: se puede ver en vivo por Disney+ Plan Premium y DSports.
El combinado de Países Bajos, bajo la conducción técnica de Ronald Koeman, se metió en esta fase tras liderar el Grupo F de forma invicta mediante una cosecha de dos triunfos y una igualdad, exhibiendo un destacado funcionamiento grupal y una importante eficacia en el arco rival.
Por su parte, Marruecos alcanzó la clasificación como escolta en el Grupo C tras cosechar siete puntos, la misma línea que el líder Brasil, que terminó arriba únicamente por mejor diferencia de gol. En su presentación, el elenco comandado por Mohamed Ouahbi sorprendió al igualar 1 a 1 ante la "Verdeamarela", para luego encarrilar su rumbo con una victoria por la mínima frente a Escocia y asegurar el pase a la siguiente ronda con un contundente 4 a 2 sobre Haití.
El seleccionado africano llega con el respaldo de ser el actual poseedor del título de la Copa Africana de Naciones, lo que lo posiciona como un rival de enorme cuidado. No obstante, deberá medirse con la jerarquía y el peso histórico de la Naranja Mecánica, un equipo acostumbrado a las instancias determinantes en las citas mundialistas y que mantiene la ambición de coronarse por primera vez en su historia.
Cómo ver en vivo Países Bajos vs. Marruecos sin TyC Sports ni Telefe
La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow y DirecTV GO. También puede verse por la plataforma de streaming Paramount+.
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
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