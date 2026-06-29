Ni TyC Sports ni Telefe: qué canal pasa en vivo Países Bajos vs. Marruecos

El seleccionado africano llega con el respaldo de ser el actual poseedor del título de la Copa Africana de Naciones, lo que lo posiciona como un rival de enorme cuidado. No obstante, deberá medirse con la jerarquía y el peso histórico de la Naranja Mecánica, un equipo acostumbrado a las instancias determinantes en las citas mundialistas y que mantiene la ambición de coronarse por primera vez en su historia.

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La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow y DirecTV GO. También puede verse por la plataforma de streaming Paramount+.

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