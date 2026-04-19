Nico Luaces protagonizó un tenso momento en vivo en la previa del Superclásico por el robo a un hincha

El fragmento no tardó en circular en redes sociales, donde se viralizó en cuestión de minutos y acumuló miles de reproducciones. La escena generó todo tipo de reacciones: desde quienes cuestionaron la inseguridad en eventos masivos hasta otros que debatieron sobre la reacción de los presentes ante el robo. Como suele ocurrir en este tipo de coberturas en vivo, el episodio trascendió el momento y se instaló rápidamente en la conversación digital.