Nico Luaces protagonizó un tenso momento en vivo en la previa del Superclásico por el robo a un hincha
El lamentable episodio ocurrió en las inmediaciones del Monumental mientras un periodista, que viene siendo viral, transmitía en vivo.
La previa del Superclásico entre River Plate y Boca Juniors no solo estuvo marcada por el clima festivo, sino también por un hecho de tensión que se vivió en las inmediaciones del Estadio Monumental y que lo tuvo a Nico Luaces como protagonista.
Mientras el periodista, que viene siendo viral por su coqueteo con la hincha de Boca Daniela Iker, realizaba móviles con hinchas para el streaming AZZ, una situación inesperada interrumpió la transmisión. Un simpatizante millonario fue víctima de un robo en plena vía pública, lo que desató una rápida reacción de quienes se encontraban en la zona.
La secuencia se volvió caótica en cuestión de segundos y quedó registrada en vivo. “están... Bueno, están... Uh, lo agarró, lo agarró, lo agarró. ¿Qué está pasando, Nico?”, se escucha en medio del desconcierto. Desde el lugar, el cronista relató lo que estaba ocurriendo: “No, le afanaron a uno, lo corrieron y le pegaron una voladora y lo tiraron al suelo”.
Lejos de escapar, el presunto ladrón fue alcanzado por un grupo de personas, que lo redujo en medio de empujones y golpes. “Lo agarraron, lo agarraron, lo agarraron. Y le están dando por todos lados, bueno”, continuó el periodista, describiendo el accionar de los presentes ante la situación.
Finalmente, y ya con la escena bajo control, el propio Luaces cerró con una frase que reflejó la naturalización del momento en medio de un contexto multitudinario: “Nada, estas cosas pasan”. El episodio generó impacto entre quienes seguían la transmisión y volvió a poner el foco en la seguridad en eventos masivos de este tipo.
El fragmento no tardó en circular en redes sociales, donde se viralizó en cuestión de minutos y acumuló miles de reproducciones. La escena generó todo tipo de reacciones: desde quienes cuestionaron la inseguridad en eventos masivos hasta otros que debatieron sobre la reacción de los presentes ante el robo. Como suele ocurrir en este tipo de coberturas en vivo, el episodio trascendió el momento y se instaló rápidamente en la conversación digital.
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