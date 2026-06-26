Revelan fuerte cruce entre Bielsa y los jugadores de Uruguay antes del partido con España

Antes de ingresar a la reunión, incluso, los futbolistas habrían acordado retirarse del encuentro si el entrenador no estaba dispuesto a escuchar sus planteos. Lejos de finalizar allí, el episodio escaló rápidamente. Tras esa primera conversación, Bielsa convocó a todo el plantel para mantener una reunión general. Según la versión difundida en el país vecino, el entrenador tomó la palabra desde el comienzo y habló durante 48 minutos prácticamente sin interrupciones, desarrollando su visión sobre el funcionamiento del equipo, la convivencia interna y el recorrido realizado desde el inicio de su ciclo al frente de la selección.

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Durante ese extenso discurso también recordó situaciones conflictivas anteriores, entre ellas la controversia generada por la salida de Luis Suárez, y manifestó que en distintos momentos sintió que algunos sectores del grupo pretendían desplazarlo de su cargo. Incluso hizo referencia al crecimiento de futbolistas como Sebastián Cáceres y Maximiliano Araújo, señalando que él había sido una pieza importante en sus procesos dentro del seleccionado.

Uno de los momentos de mayor tensión se produjo cuando Bielsa confirmó que mantendría su decisión táctica y que Uruguay enfrentaría a España con un esquema similar al de su rival, desestimando el pedido realizado por los referentes. Cuando el entrenador hizo una pausa luego de más de cuarenta minutos de exposición, parte del plantel comenzó a levantarse para abandonar la sala.

José María Giménez intentó evitar que la situación escalara aún más al intervenir con un pedido a sus compañeros: “No, no, muchachos, no nos tenemos que ir, nos está hablando, está terminando de hablar el técnico”. Sin embargo, algunos futbolistas igualmente decidieron retirarse antes de la finalización del encuentro.

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Otro foco de conflicto habría involucrado a Ronald Araújo. El defensor, que se recupera de una lesión sufrida antes del Mundial, considera que está en condiciones de regresar al equipo frente a España. No obstante, Bielsa tendría previsto mantener como titular a Guillermo Varela, una decisión que habría generado un profundo malestar en el zaguero. De acuerdo con la versión difundida por el programa radial, Araújo expresó su descontento mediante un mensaje cuyo contenido también salió a la luz: “Ojalá Dios quiera que pasemos, pero esto ya no se aguanta más”.

En paralelo, la información también sostiene que un integrante del Consejo Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) conoce las preocupaciones del plantel e incluso comparte la postura táctica de varios futbolistas. Según esa misma versión, ese dirigente considera posible que el ciclo de Bielsa llegue a su fin en las próximas semanas, independientemente del resultado que obtenga Uruguay frente a España.