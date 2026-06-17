No se vio en TV: la corrección de Rodrigo De Paul a Nico Paz tras su ingreso en el debut
En los minutos finales, el volante protagonizó un momento que dejó en evidencia la intensidad con la que vive cada partido y le reclamó mayor compromiso defensivo al joven.
La victoria por 3 a 0 sobre Argelia dejó una sensación muy positiva para la Selección Argentina en su estreno mundialista. El equipo de Lionel Scaloni mostró autoridad, manejó los tiempos del encuentro y contó con un Lionel Messi determinante, autor de los tres goles de la noche. Sin embargo, más allá de la tranquilidad que otorgaba el resultado, hubo una situación particular que reflejó el nivel de concentración que mantiene el plantel incluso cuando el partido parece definido.
Con el marcador ya resuelto gracias al triplete del capitán, el conjunto africano logró sostener durante algunos minutos la posesión de la pelota en terreno argentino. En ese contexto, las cámaras captaron un intercambio entre Rodrigo De Paul y Nico Paz que no había sido advertido durante la transmisión principal, pero que rápidamente se viralizó en las redes sociales.
El mediocampista del Inter Miami observó una acción defensiva del joven futbolista y consideró que podía haber mostrado una actitud más agresiva para recuperar el balón. Por ese motivo, no dudó en hacerle un reclamo en pleno desarrollo del juego. “Meté la pierna, meté la pierna”, le dijo el experimentado volante al juvenil, en una clara muestra de exigencia y compromiso con la idea colectiva del equipo.
La situación no pasó de ser una corrección propia del partido. No hubo discusiones posteriores ni gestos de enojo prolongados. De hecho, quienes siguen de cerca el día a día de la Selección entienden que este tipo de intercambios forman parte de la dinámica habitual de un grupo que se caracteriza por mantener altos niveles de intensidad y concentración, independientemente del resultado.
La acción también dejó en evidencia el rol de liderazgo que el "Motorcito" asumió dentro del plantel durante los últimos años. Convertido en uno de los referentes del ciclo de Scaloni, el volante suele ser una voz importante dentro del campo de juego, tanto para ordenar a sus compañeros como para transmitir el espíritu competitivo que distingue a este equipo.
Qué dijo Rodrigo De Paul tras el debut mundialista de la Selección Argentina
Finalizado el encuentro, el mediocampista habló sobre el debut mundialista y remarcó cuál es la mentalidad del grupo de cara a la competencia. “Estamos para competir, seguir entrenando y la idea siempre es llegar el primer día e irnos el último. Puede pasar de todo, pero siempre tenemos que respetar los valores que tenemos”, aseguró.
Además, dedicó palabras de admiración para Lionel Messi luego de una nueva actuación histórica del capitán argentino: “Es una ventaja tener a Leo, por cómo maneja el grupo y lleva para adelante, por como es. Él no le da bola a los récords individuales, prioriza al grupo y para nosotros es increíble”, expresó. Luego agregó: “Messi lo hace tan fácil, lo vemos en el día a día, Está de más agregar cosas, todos saben lo que es. Ahora a seguir paso a paso”.
Por último, De Paul destacó la importancia emocional de representar al país en una nueva Copa del Mundo. “Siempre es un orgullo llevar esta camiseta y representar al país y a la familia. Mucha emoción por este primer partido y los tres goles de Leo“, concluyó. Una declaración que resume el espíritu de una Selección que empezó ganando y que no parece dispuesta a conformarse con lo conseguido.
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