No se vio en TV: la corrección de Rodrigo De Paul a Nico Paz tras su ingreso en el debut

La acción también dejó en evidencia el rol de liderazgo que el "Motorcito" asumió dentro del plantel durante los últimos años. Convertido en uno de los referentes del ciclo de Scaloni, el volante suele ser una voz importante dentro del campo de juego, tanto para ordenar a sus compañeros como para transmitir el espíritu competitivo que distingue a este equipo.

Embed Esta es la jugada que De Paul le recrimina “mete la pierna” a Nico Paz. De lejos se escucha alguien que le grita “fuerte Nico”. El chico tiene que aprender! pic.twitter.com/NFGl8tdVuv — El Pali CABJ ⚓️ (@ElPaliCABJ) June 17, 2026

Qué dijo Rodrigo De Paul tras el debut mundialista de la Selección Argentina

Finalizado el encuentro, el mediocampista habló sobre el debut mundialista y remarcó cuál es la mentalidad del grupo de cara a la competencia. “Estamos para competir, seguir entrenando y la idea siempre es llegar el primer día e irnos el último. Puede pasar de todo, pero siempre tenemos que respetar los valores que tenemos”, aseguró.

Además, dedicó palabras de admiración para Lionel Messi luego de una nueva actuación histórica del capitán argentino: “Es una ventaja tener a Leo, por cómo maneja el grupo y lleva para adelante, por como es. Él no le da bola a los récords individuales, prioriza al grupo y para nosotros es increíble”, expresó. Luego agregó: “Messi lo hace tan fácil, lo vemos en el día a día, Está de más agregar cosas, todos saben lo que es. Ahora a seguir paso a paso”.

Por último, De Paul destacó la importancia emocional de representar al país en una nueva Copa del Mundo. “Siempre es un orgullo llevar esta camiseta y representar al país y a la familia. Mucha emoción por este primer partido y los tres goles de Leo“, concluyó. Una declaración que resume el espíritu de una Selección que empezó ganando y que no parece dispuesta a conformarse con lo conseguido.