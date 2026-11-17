El futuro ya llegó: el doblete de Nico Paz para el 3-0 de la Selección Argentina ante Costa Rica
El delantero del conjunto dirigido por Lionel Scaloni volvió a brillar tras convertir el 1-0 a los 8 minutos de juego. Mirá.
Tras la caída ante Uruguay, la Selección Argentina disputó el último amistoso del año ante Costa Rica que finalizó 7-0. De cara a lo que se viene, Lionel Scaloni movió las fichas y evaluó el potencial en este nuevo proceso de la Albiceleste. Y si hablamos de potencial, Nico Paz es, probablemente, la mayor ilusión nacional.
Luego de convertir a los 8 minutos de iniciado el duelo, el joven delantero marcó su segundo gol en el partido, a los 38 minutos del primer tiempo.
Mirá el doblete de Nico Paz para la Selección Argentina ante Costa Rica:
Quién cantó el Himno Nacional Argentino en Selección Argentina vs. Costa Rica
La previa del último amistoso del año de la Selección Argentina frente a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes, con baja concurrencia, tuvo uno de sus momentos más altos y emotivos cuando se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino.
La voz elegida para interpretar la canción patria ante los miles de hinchas presentes en Córdoba fue la reconocida cantante local Eugenia Quevedo.
Con una sólida interpretación que resonó en cada rincón del coloso cordobés, la referente de la música popular y el cuarteto aportó el toque federal y emotivo a la noche, recibiendo la ovación de todo el público en las tribunas antes de que rodara la pelota.
La presencia de Eugenia Quevedo en el campo de juego aportó calidez a una jornada que venía marcada por la baja convocatoria en las tribunas y el clima de despedida de la temporada. Con el respeto y la emoción que caracteriza al himno patrio, los jugadores del combinado nacional y los hinchas se unieron en un solo grito, marcando el puntapié inicial de una noche con tonada cordobesa.
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