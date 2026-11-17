La presencia de Eugenia Quevedo en el campo de juego aportó calidez a una jornada que venía marcada por la baja convocatoria en las tribunas y el clima de despedida de la temporada. Con el respeto y la emoción que caracteriza al himno patrio, los jugadores del combinado nacional y los hinchas se unieron en un solo grito, marcando el puntapié inicial de una noche con tonada cordobesa.