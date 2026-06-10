Nico Paz llevó tranquilidad por su lesión antes del Mundial 2026: "Vi muchas mentiras"

“Además vi muchas mentiras, mucha gente que estaba hablando cosas que no eran, inventando una lesión que no era. Desde el primer momento estuve tranquilo, ya desaparecieron todos los dolores”, sostuvo. De esa manera, buscó poner fin a las especulaciones que habían generado incertidumbre alrededor de su estado físico en la previa del torneo.

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Nico Paz explicó por qué no jugó en los partidos claves del Como

Paz también se refirió a una de las decisiones más comentadas de su temporada en el fútbol italiano. El mediocampista explicó por qué optó por no acelerar los tiempos de recuperación para intentar participar del tramo final de la campaña con el Como, que luchaba por objetivos importantes. El futbolista aseguró que priorizó una recuperación responsable y escuchó las recomendaciones médicas antes de tomar cualquier decisión.

“Por respeto al club fui viendo día a día entrenando viendo hasta donde podía y al final vi que no me daba. Hasta los médicos lo entendieron. No era viable”, explicó. Sus palabras reflejan la prudencia con la que manejó la situación para evitar agravar una molestia que podía comprometer tanto el cierre de la temporada europea como su participación en la Copa del Mundo.

La presencia de Nico Paz es una alternativa importante dentro del plantel argentino. Su crecimiento en Europa y el protagonismo que logró durante la última temporada le permitieron ganarse un lugar entre los convocados para el Mundial. Además, su capacidad para desempeñarse en diferentes funciones ofensivas le brinda variantes valiosas al esquema de Scaloni. A pocos días del debut, el volante parece haber dejado definitivamente atrás los inconvenientes físicos.