Nico Paz llevó tranquilidad por su lesión antes del Mundial 2026: "Vi muchas mentiras"
El mediocampista argentino despejó dudas sobre su estado de salud luego de participar en la victoria ante Islandia y apuntó contra las versiones que circularon.
La Selección Argentina continúa afinando detalles para el comienzo del Mundial 2026 y una de las noticias más alentadoras para Lionel Scaloni tiene que ver con la recuperación de Nico Paz. El joven volante fue titular en el triunfo por 3-0 frente a Islandia, en el último amistoso previo al debut mundialista, y después del encuentro se mostró optimista respecto de su estado físico.
Durante las últimas semanas, el futbolista había generado cierta preocupación debido a molestias en una de sus rodillas que le impidieron entrenarse con total normalidad. Sin embargo, tras sumar minutos ante el conjunto europeo, el mediocampista dejó en claro que la situación ya quedó atrás y que se encuentra listo para afrontar la máxima competencia internacional.
“Por suerte me encontré bien. Personalmente ya estoy bien, sin molestias en la rodilla. Yo estaba tranquilo porque iba a llegar bien y no era nada grave lo que tenía”, afirmó el jugador, transmitiendo tranquilidad tanto al cuerpo técnico como a los hinchas argentinos que seguían con atención su evolución.
El futbolista del Como de Italia también aprovechó la ocasión para responder a los rumores que surgieron en distintos medios y redes sociales durante el proceso de recuperación. Según explicó, nunca sintió que su presencia en la Copa del mundo estuviera comprometida y consideró exageradas algunas versiones que circularon en las últimas semanas.
“Además vi muchas mentiras, mucha gente que estaba hablando cosas que no eran, inventando una lesión que no era. Desde el primer momento estuve tranquilo, ya desaparecieron todos los dolores”, sostuvo. De esa manera, buscó poner fin a las especulaciones que habían generado incertidumbre alrededor de su estado físico en la previa del torneo.
Nico Paz explicó por qué no jugó en los partidos claves del Como
Paz también se refirió a una de las decisiones más comentadas de su temporada en el fútbol italiano. El mediocampista explicó por qué optó por no acelerar los tiempos de recuperación para intentar participar del tramo final de la campaña con el Como, que luchaba por objetivos importantes. El futbolista aseguró que priorizó una recuperación responsable y escuchó las recomendaciones médicas antes de tomar cualquier decisión.
“Por respeto al club fui viendo día a día entrenando viendo hasta donde podía y al final vi que no me daba. Hasta los médicos lo entendieron. No era viable”, explicó. Sus palabras reflejan la prudencia con la que manejó la situación para evitar agravar una molestia que podía comprometer tanto el cierre de la temporada europea como su participación en la Copa del Mundo.
La presencia de Nico Paz es una alternativa importante dentro del plantel argentino. Su crecimiento en Europa y el protagonismo que logró durante la última temporada le permitieron ganarse un lugar entre los convocados para el Mundial. Además, su capacidad para desempeñarse en diferentes funciones ofensivas le brinda variantes valiosas al esquema de Scaloni. A pocos días del debut, el volante parece haber dejado definitivamente atrás los inconvenientes físicos.
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