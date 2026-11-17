VIDEO: El golazo de Nico Paz para el 1-0 de la Selección Argentina ante Costa Rica
Con una gran jugada colectiva que incluyó una asistencia de taco de Enzo Fernández abrió el marcador la Selección Argentina.
La Selección Argentina golpeó de entrada en el amistoso internacional frente a Costa Rica gracias a una verdadera obra de arte colectiva coronada por Nico Paz. A los 7 minutos del primer tiempo, el joven mediocampista abrió el marcador con un remate preciso tras una brillante combinación ofensiva en la que Enzo Fernández aportó una asistencia de taco exquisita.
Cómo fue toda la jugada del golazo de Nico Paz y el taco de Enzo Fernández
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La acción nació en la mitad de la cancha con una recuperación en la presión alta iniciada por el propio Nico Paz, quien cortó un intento de salida del conjunto costarricense y cedió rápidamente para Julián Álvarez en la zona central. A partir de allí, el equipo de Lionel Scaloni tejió una secuencia a puro toque:
- La conducción de la "Araña": Julián Álvarez recibió de espaldas, giró con decisión y avanzó en velocidad hacia el sector derecho del ataque mientras arrastraba marcas y esperaba la proyección de Agustín Giay por la banda.
- El enganche y la descarga: al llegar al vértice del área grande, el delantero enganchó hacia adentro para desairar a su marcador y tocó corto al corazón de la medialuna para la llegada de Enzo Fernández.
- El lujo de Enzo Fernández: rodeado por defensores rivales y sin espacio para girar, el mediocampista del Chelsea resolvió de primera con un sutil pase de taco hacia atrás, dejando la pelota servida en la puerta del área.
- La definición de Nico Paz: llegando de frente al arco tras haber iniciado la jugada, Nico Paz abrió su pie izquierdo y sacó un remate colocado, a media altura, que se clavó contra el palo derecho del arquero costarricense, haciendo estéril su estirada para decretar el 1-0.
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