Nico Paz se postuló para los Juegos Olímpicos 2024: "Sería un sueño"

“Se viene una nueva generación de chicos que pueden darle mucha alegría a los hinchas argentinos”, agregó sobre la camada conocida como “los Europibes” en diálogo con el programa D-Selección, conducido por Sergio Goycochea.

Luego de haber sido parte de varias selecciones juveniles y de sudamericanos, el sueño de Paz es el de poder estar en la cita de Paris 2024 representando a la selección Argentina en un Juego Olímpico y justificó los motivos por los cuales desea estar.

"Sería un sueño poder jugar los Juegos Olímpicos. Mi papá lo pudo hacer en adelante 1996 y para mí sería un sueño luego si me deja el club". Y agregó: “Mi papá me contó que es un orgullo que es una experiencia única. Poder representar a la Argentina en juegos olímpicos y es algo que me gustaría vivirlo”.

Por último expresó qué se siente "ser de selección", en su opinión:"Es lo mejor. Es un gusto poder estar. Hay entre mis sueños el de poder jugar un mundial con esta camiseta . Es una sensación única poder vestir esta camiseta".