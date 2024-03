La insólita anécdota de Nicolás Fonseca en River: el llamado de Uruguay y la multa de Franco Armani

En un mano a mano con AUF TV, el futbolista reveló la forma en que recibió el llamado en plena concentración con River y lo que tuvo que vivir: "Estaba almorzando y me sonaba el teléfono, y te dan multa si sacás el teléfono en River. Saco el teléfono y todos me miraban: 'Multa, multa, multa'. Me levanté, fui a hablar con el capitán (Armani), le dije que es el de la selección, '¿puedo contestar?'. Me dice sí. Me dio la noticia. Enseguida, llamar a la familia, mucha felicidad, lágrimas de alegría". El pediodista, rápidamente le preguntó si había zafado de la multa pero Fonseca no dudó en responder: "Me la hicieron pagar pero valió la pena".