Nicolás Otamendi volvió a abrir la puerta para jugar en River luego del Mundial 2026: "Veremos"

El contrato del zaguero con Benfica finaliza el 30 de junio y, hasta el momento, no hay indicios de una renovación. Ante la consulta sobre la posibilidad de vestir la camiseta de River en el segundo semestre, el futbolista optó por la cautela. “No quiero agregar ninguna palabra extra. Al Chacho lo conocí una vez y nada más. Tengo contrato con Benfica, finaliza en junio y después de eso no hay nada. Veremos“, expresó.