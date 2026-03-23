Nicolás Otamendi volvió a abrir la puerta para jugar en River luego del Mundial 2026: "Veremos"
El campeón del mundo se refirió a la posibilidad de jugar en el Millonario tras el Mundial 2026 y aclaró que su contrato con Benfica finaliza el 30 de junio.
La posibilidad de que Nicolás Otamendi se convierta en refuerzo de River volvió a tomar fuerza en las últimas horas. El defensor central de la Selección Argentina, reconocido hincha del Millonario, habló sobre su futuro al arribar al país para sumarse a los entrenamientos del equipo dirigido por Lionel Scaloni de cara a los amistosos ante Mauritania y Zambia.
El contrato del zaguero con Benfica finaliza el 30 de junio y, hasta el momento, no hay indicios de una renovación. Ante la consulta sobre la posibilidad de vestir la camiseta de River en el segundo semestre, el futbolista optó por la cautela. “No quiero agregar ninguna palabra extra. Al Chacho lo conocí una vez y nada más. Tengo contrato con Benfica, finaliza en junio y después de eso no hay nada. Veremos“, expresó.
El vínculo entre Otamendi y River no es nuevo y se mantiene vigente desde hace tiempo. El defensor fue buscado en distintas oportunidades por el club de Núñez, incluso en 2023, cuando Martín Demichelis era el entrenador, aunque en aquel momento decidió continuar su carrera en Europa.
En noviembre de 2025, el central también había dejado abierta la puerta a un posible regreso al país. “Nunca se sabe lo que va a pasar y que es difícil estar en Europa. Yo soy muy familiero y me gusta estar mucho tiempo con mi familia“, había reconocido en ese entonces, dejando en claro su cercanía con el club del que es simpatizante.
A lo largo de los últimos años, distintos entrenadores manifestaron públicamente su interés en contar con el campeón del mundo. “El es hincha de River, un grandísimo jugador y sé que quiere a esta camiseta. Ojalá se retire en el club“, había señalado Demichelis en diciembre de 2022.
Mientras tanto, el futuro de Otamendi continúa siendo una incógnita. Con el Mundial 2026 en el horizonte y el final de su vínculo con Benfica cada vez más cerca, la posibilidad de verlo con la camiseta de River vuelve a aparecer como una opción concreta para los próximos meses.
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