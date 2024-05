Nicolás Otamendi rompió el silencio ante las críticas que recibió de los hinchas del Benfica

A partir de ese día, el plantel quedó marcado con los hinchas y las redes sociales explotaron. Por esta razón, el defensor de la Selección Argentina decisió romper el silencio y hablar sobre este panorama que atraviesa el equipo: “Quiero dejar claro que las veces que no estuve acá para hablar no fue decisión mía, sino una decisión de comunicación. Me atacaron por no estar en los momentos más difíciles y nunca pude defenderme en ese sentido”, aclaró el futbolista.