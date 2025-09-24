Nicolás Ramírez, el árbitro del clásico de Avellaneda en la fecha 10 del Torneo Clausura
Dieron a conocer las designaciones arbitrales, con foco en Racing e Independiente; mientras que Boca y River también tienen jueces confirmados.
La Liga Profesional de Fútbol (LPF) oficializó este martes las designaciones arbitrales para la décima fecha del Torneo Clausura 2025, con el clásico de Avellaneda como el partido más esperado de la jornada. Nicolás Ramírez será el árbitro principal del duelo entre Racing e Independiente, que se disputará el domingo a las 15:15 en el Cilindro, con Héctor Paletta como encargado del VAR.
Ramírez no es ajeno al clásico: ya dirigió el enfrentamiento anterior entre ambos equipos en marzo, un partido que generó críticas del técnico de Racing, Gustavo Costas. “No nos cobraron nada, fue alevoso”, había manifestado el entrenador. Además, su actuación en el empate 1-1 ante Boca en agosto también había despertado polémica.
En paralelo, la jornada contará con otros encuentros de alto perfil. Boca visitará a Defensa y Justicia el sábado a las 19:00 en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello, con Jorge Baliño como árbitro principal y Salomé Di Iorio supervisando desde el VAR. Este partido será clave para los Xeneizes, que buscan mantener su posición en la zona alta de la tabla.
River, por su parte, recibirá a Deportivo Riestra el domingo desde las 18:00 en el Monumental. La conducción del partido estará a cargo de Pablo Echavarría, con Lucas Novelli como responsable del VAR. El encuentro servirá para que el equipo de Marcelo Gallardo afiance su liderazgo en el campeonato y recupere confianza tras resultados irregulares en fechas anteriores.
Todos los árbitros de la fecha 10 del Torneo Clausura
Viernes 26 de septiembre
19.00: Banfield – Unión (Zona A)
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- Árbitro asistente 1: Juan Manuel González
- Árbitro asistente 2: Gisella Trucco
- Cuarto árbitro: Javier Delbarba
- VAR: Hernán Mastrángelo
- AVAR: Ariel Cruz
19.00: Platense – San Martín SJ (Zona B)
- Árbitro: Daniel Zamora
- Árbitro asistente 1: Uriel García Leri
- Árbitro asistente 2: Diego Romero
- Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
- VAR: Felipe Viola
- AVAR: Laura Fortunato
21.15: Central Córdoba – Tigre (Zona A)
- Árbitro: Fernando Espinoza
- Árbitro asistente 1: Julio Fernández
- Árbitro asistente 2: Federico Cano
- Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
- VAR: Silvio Trucco
- AVAR: Nelson Sosa
Sábado 27 de septiembre
14.30: Aldosivi – Argentinos (Zona A)
- Árbitro: Sebastián Zunino
- Árbitro asistente 1: Diego Martín
- Árbitro asistente 2: Matías Bianchi
- Cuarto árbitro: Alejandro Porticella
- VAR: Yael Falcón Pérez
- AVAR: Javier Delbarba
14.30 Gimnasia – Rosario Central (Zona B)
- Árbitro: Fernando Echenique
- Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
- Árbitro asistente 2: Gerardo Lencina
- Cuarto árbitro: Juan Pablo Loustau
- VAR: José Carreras
- AVAR: Sebastián Habib
16.45: San Lorenzo – Godoy Cruz (Zona B)
- Árbitro: Nicolás Lamolina
- Árbitro asistente 1: Diego Bonfá
- Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida
- Cuarto árbitro: Felipe Viola
- VAR: Luis Lobo Medina
- AVAR: Mauro Ramos Errasti
19.00: Defensa y Justicia – Boca (Zona A)
- Árbitro: Jorge Baliño
- Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
- Árbitro asistente 2: Hugo Páez
- Cuarto árbitro: Jorge Broggi
- VAR: Salomé Di Iorio
- AVAR: Lucas Comesaña
21.15: Talleres – Sarmiento (Zona B)
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
- Árbitro asistente 2: Damián Espinoza
- Cuarto árbitro: Enzo Silvestre
- VAR: Ariel Penel
- AVAR: Nicolás Mastroieni
Domingo 28 de septiembre
15.15: Racing – Independiente (interzonal)
- Árbitro: Nicolás Ramírez
- Árbitro asistente 1: Pablo González
- Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba
- Cuarto árbitro: Hernán Mastrángelo
- VAR: Héctor Paletta
- AVAR: Juan Pablo Loustau
18.00: River – Deportivo Riestra (Zona B)
- Árbitro: Pablo Echavarría
- Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
- Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
- Cuarto árbitro: Álvaro Carranza
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Jorge Broggi
19.30: Ind. Rivadavia Mza. – Huracán (Zona A)
- Árbitro: Nazareno Arasa
- Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
- Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
- Cuarto árbitro: Matías Billone
- VAR: Jorge Baliño
- AVAR: Bruno Amiconi
20.15: Instituto – Lanús (Zona B)
- Árbitro: Facundo Tello
- Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
- Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra
- Cuarto árbitro: Franco Morón
- VAR: Germán Delfino
- AVAR: Ariel Suárez
Lunes 29 de septiembre
15.30: Barracas Central – Belgrano (Zona A)
- Árbitro: Andrés Gariano
- Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
- Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
- Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
- VAR: Adrián Franklin
- AVAR: Bryan Ferreyra
20.00: Vélez – Atlético Tucumán (Zona B)
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- Árbitro asistente 1: Juan Mamani
- Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi
- Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
- VAR: Álvaro Carranza
- AVAR: Maximiliano Macheroni
Martes 30 de septiembre
19.00: Newell’s – Estudiantes (Zona A)
- Árbitro: Andrés Merlos
- Árbitro asistente 1: José Castelli
- Árbitro asistente 2: Joaquín Badano
- Cuarto árbitro: Nelson Sosa
- VAR: Facundo Tello
- AVAR: Juan Del Fueyo
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario