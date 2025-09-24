Nicolás Ramírez, el árbitro del clásico de Avellaneda en la fecha 10 del Torneo Clausura

La Liga Profesional de Fútbol (LPF) oficializó este martes las designaciones arbitrales para la décima fecha del Torneo Clausura 2025, con el clásico de Avellaneda como el partido más esperado de la jornada. Nicolás Ramírez será el árbitro principal del duelo entre Racing e Independiente, que se disputará el domingo a las 15:15 en el Cilindro, con Héctor Paletta como encargado del VAR.