Nicolás Ramírez quedó afuera de la fecha 16 del Clausura tras su polémico arbitraje en el Superclásico
Desde este jueves, se definirá la fase regular del Torneo Clausura, que no contará con Nicolás Ramírez, severamente señalado tras el Boca-River.
A partir de este jueves comenzará a resolverse la fase regular del Torneo Clausura en medio de una alta expectativa por los pasajes a playoffs y la lucha por la tabla anual, donde Argentinos Juniors, Boca y Rosario Central asoman como los principales candidatos al título. En este marco, la AFA oficializó este martes la nómina de árbitros para la fecha decisiva, con una marcada sorpresa: la ausencia de Nicolás Ramírez, juez que quedó en el centro de las críticas tras su desempeño en el Superclásico.
Ante la repercusión por su no inclusión en la fecha, la Liga Profesional aclaró que el colegiado no fue designado debido a que “solicitó licencia por intervención quirúrgica programada”. Cabe señalar que, tras el cruce entre River y Boca, la Dirección Nacional de Arbitraje se había expresado en redes sociales para respaldar su labor, calificándola como “muy buena”.
Por otro lado, Silvio Trucco —quien estuvo a cargo del VAR durante el Superclásico y también fue fuertemente cuestionado— sí formará parte de la jornada: fue asignado al VAR en el encuentro entre Instituto y Newell’s, que tendrá a Leandro Rey Hilfer como juez principal en el campo.
La furia de River y las duras críticas del periodismo para Nicolás Ramírez
Las decisiones arbitrales en el clásico dejaron secuelas en el conjunto de Núñez. Una de las voces más firmes fue la del defensor Gonzalo Montiel, quien apuntó contra el juez principal: “El árbitro nos condicionó. La de (Lautaro) Blanco es igual que la mía: a Blanco le saca amarilla y a mí me expulsa”.
En la misma línea, el lateral criticó la falta de sanción en otras jugadas puntuales al señalar que hubo “dos penales claros a Otamendi” no cobrados, y agregó: “Así es muy difícil. Habría que preguntarle por qué nos jugó en contra”.
Montiel también remarcó la falta de respuestas durante el desarrollo del juego: “No tenía fundamentos para explicar qué pasaba. No es normal lo que pasó hoy”.
Los cuestionamientos hacia la dupla arbitral también resonaron con dureza en los medios de comunicación. El periodista Mariano Closs analizó con severidad el cometido del réferi: “Cuando un jugador te dice que sos un cag... en la cara y vos te quedás mirándolo... Además, fue insultado por propios y extraños delante de su familia. Este clásico a Ramírez lo sepultó, le quedó grandísimo. Fue bochornoso”.
Closs también cuestionó el criterio disciplinario y la labor de las autoridades en la tecnología: “Era amarilla para Montiel, al igual que la de Blanco. Contrasta con la de Paredes. Que se lo expliquen a la gente que no sabe de fútbol, el VAR, Beligoy, Trucco y quiero retruco. Esto fue un desastre del árbitro, un arbitraje desastroso”.
Y concluyó con una tajante frase sobre la preparación para este tipo de encuentros: “Es buen tipo, pero buen tipo también es mi viejo y no lo mandan a dirigir un Boca-River”.
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