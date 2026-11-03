Nicolás Ramírez quedó afuera de la fecha 16 del Clausura tras su polémico arbitraje en el Superclásico

Montiel también remarcó la falta de respuestas durante el desarrollo del juego: “No tenía fundamentos para explicar qué pasaba. No es normal lo que pasó hoy”.

Los cuestionamientos hacia la dupla arbitral también resonaron con dureza en los medios de comunicación. El periodista Mariano Closs analizó con severidad el cometido del réferi: “Cuando un jugador te dice que sos un cag... en la cara y vos te quedás mirándolo... Además, fue insultado por propios y extraños delante de su familia. Este clásico a Ramírez lo sepultó, le quedó grandísimo. Fue bochornoso”.

Closs también cuestionó el criterio disciplinario y la labor de las autoridades en la tecnología: “Era amarilla para Montiel, al igual que la de Blanco. Contrasta con la de Paredes. Que se lo expliquen a la gente que no sabe de fútbol, el VAR, Beligoy, Trucco y quiero retruco. Esto fue un desastre del árbitro, un arbitraje desastroso”.

Y concluyó con una tajante frase sobre la preparación para este tipo de encuentros: “Es buen tipo, pero buen tipo también es mi viejo y no lo mandan a dirigir un Boca-River”.