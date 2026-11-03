Franco Colapinto da la sorpresa en el campeonato de destructores de la F1 y se ubica entre los primeros diez

El ranking financiero que contabiliza los costos por reparaciones de monoplazas dentro de la máxima categoría del automovilismo volvió a encender las alarmas en el paddock. La estadística, conocida popularmente en el ambiente como el campeonato de destructores, expone el impacto económico que provocan las colisiones y los despistes a lo largo del calendario, un factor clave en plena era de techo presupuestario para las escuderías.