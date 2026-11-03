Franco Colapinto da la sorpresa en el campeonato de destructores de la F1 y se ubica entre los primeros diez
El piloto argentino logró evitar la zona de pérdidas millonarias mientras su compañero de Alpine, Pierre Gasly, figura entre los más costosos del año.
El ranking financiero que contabiliza los costos por reparaciones de monoplazas dentro de la máxima categoría del automovilismo volvió a encender las alarmas en el paddock. La estadística, conocida popularmente en el ambiente como el campeonato de destructores, expone el impacto económico que provocan las colisiones y los despistes a lo largo del calendario, un factor clave en plena era de techo presupuestario para las escuderías.
Tabla general del campeonato de destructores
El informe confeccionado tras las últimas fechas de la temporada expone las abismales diferencias presupuestarias entre los competidores de la parrilla:
El saldo de Alpine y la brecha entre compañeros
Dentro del equipo francés, la brecha de gastos entre los dos competidores de la estructura resulta abismal. Pierre Gasly quedó posicionado en la zona alta de la nómina debido a una seguidilla de incidentes que superaron los dos millones de dólares en roturas de chasis, alerones y suspensiones. El abultado número encendió la preocupación de los ingenieros de Enstone, obligados a desviar partidas financieras hacia el taller de repuestos.
Por su parte, Franco Colapinto se ubicó en la décima posición del listado general, lejos de los registros más alarmantes. El piloto argentino mantuvo un balance controlado en el consumo de componentes y limitó los daños en la pista, situándose considerablemente por debajo del nivel de pérdidas acumulado por competidores como Oliver Bearman, quien encabeza la tabla de mayores perjuicios económicos de la temporada.
El techo presupuestario y el golpe al desarrollo
El reglamento financiero vigente impone sanciones severas a quienes superen el límite de gastos anual, por lo que cada choque altera de manera directa los planes de evolución técnica. Las piezas destruidas durante los fines de semana de carrera obligan a reasignar fondos proyectados originalmente para mejoras aerodinámicas y actualizaciones de motor.
De este modo, los números del informe reflejan un escenario dispar para la escudería: mientras las maniobras de Colapinto permitieron cuidar la caja y preservar los recursos de desarrollo, los destrozos acumulados en el otro lado del garaje complicaron el margen de maniobra presupuestario de cara al cierre del campeonato.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario