Murió Rachel Apa, la runner de 24 años que se desplomó en su primera maratón de Nueva York
Su padre contó que la causa fue una rabdomiólisis, un cuadro que los médicos consideran muy poco frecuente en el ejercicio, según The New York Times y NBC News.
Rachel Apa, una joven de 24 años de Pensilvania, murió tras desplomarse durante el Maratón de Nueva York del domingo 1° de noviembre. Era su primera maratón. Colapsó cerca del kilómetro 39, en Central Park, a la altura de la calle 85, alrededor de las 13:30. El caso se conoció en las últimas horas.
Michaela Nicholas, una trabajadora social de hospital que estaba entre el público, la alentó segundos antes de verla caer y fue la primera en pedir ayuda. No encontró pulso. Tres personas, dos de ellas médicos, se turnaron para hacerle RCP hasta que llegaron los servicios médicos de la maratón, que usaron un desfibrilador. Fue trasladada al Mount Sinai Medical Center, donde los médicos intentaron salvarla durante horas. Según The New York Times, fue declarada muerta pasadas las 21:40.
Steve Apa contó a The New York Times y NBC News que la causa fue rabdomiólisis, una afección en la que las fibras musculares se descomponen y liberan componentes tóxicos al torrente sanguíneo y a los riñones. Puede desencadenarse por ejercicio extremo, pero los médicos la consideran muy poco frecuente en ese contexto. “Perfecta salud, perfecta condición, 24 años”, resumió el padre, que calificó lo ocurrido como incomprensible.
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Apa fue jugadora de hockey sobre césped de primera división en la Universidad de Bucknell y hacía un MBA en Charleston Southern mientras trabajaba de forma remota. Corría para recaudar fondos para la Fundación Parkinson, en memoria de su abuelo paterno, fallecido en 2022 por esa enfermedad.
Su padre la siguió desde la casa familiar con la app oficial y le mandó mensajes de aliento en cada kilómetro. Hacia el 15, ella respondió que nunca se había sentido tan bien. En el 29 escribió “Ay” y después dejó de contestar. Cerca del 39, su ubicación en la app dejó de moverse. Los New York Road Runners, que organizan la carrera, confirmaron la muerte con un comunicado y enviaron sus condolencias a la familia y a la comunidad de corredores. El último corredor fallecido tras un incidente médico en la prueba había sido en 2024.
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