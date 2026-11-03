Murió Rachel Apa, la runner de 24 años que se desplomó en su primera maratón de Nueva York

Su padre la siguió desde la casa familiar con la app oficial y le mandó mensajes de aliento en cada kilómetro. Hacia el 15, ella respondió que nunca se había sentido tan bien. En el 29 escribió “Ay” y después dejó de contestar. Cerca del 39, su ubicación en la app dejó de moverse. Los New York Road Runners, que organizan la carrera, confirmaron la muerte con un comunicado y enviaron sus condolencias a la familia y a la comunidad de corredores. El último corredor fallecido tras un incidente médico en la prueba había sido en 2024.