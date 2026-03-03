Nicolás Varrone debuta en la Fórmula 2: días, horarios y cómo verlo en vivo

Sprint Race: 00:10

Feature Race: 21:25

Con estos horarios, el piloto argentino tendrá su primera gran prueba del año en un escenario que suele ofrecer carreras intensas y estrategias cambiantes.

nicolas varrone

Cómo ver la Fórmula 2 en Argentina

La temporada 2026 de la Fórmula 2 se podrá seguir en Argentina a través de ESPN en Disney+ Plan Premium. Además, la información y los resultados estarán disponibles en el sitio especializado Olé.

La presencia de Varrone en la F2 le aporta un atractivo especial al campeonato para el público argentino. El representante nacional llega a esta instancia tras consolidarse como uno de los talentos más prometedores del automovilismo internacional y buscará dar un paso clave en su objetivo de acercarse a la Fórmula 1.

El calendario completo de la Fórmula 2 2026

image

Melbourne (Australia) – 06-08 marzo

Sakhir (Baréin) – 10-12 abril

Jeddah (Arabia Saudita) – 17-19 abril

Mónaco (Mónaco) – 04-07 junio

Barcelona-Catalunya (España) – 12-14 junio

Spielberg (Austria) – 26-28 junio

Silverstone (Reino Unido) – 03-05 julio

Spa-Francorchamps (Bélgica) – 17-19 julio

Budapest (Hungría) – 24-26 julio

Monza (Italia) – 04-06 septiembre

Madrid (España) – 11-13 septiembre | Nuevo circuito

Bakú (Azerbaiyán) – 25-27 septiembre

Lusail (Qatar) – 27-29 noviembre