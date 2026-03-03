Nicolás Varrone debuta en la Fórmula 2: días, horarios y cómo verlo en vivo
El argentino inicia la temporada 2026 de la FIA Fórmula 2 en Australia con Van Amersfoort Racing. Cronograma y TV en Argentina.
Todo está listo para el arranque de la temporada 2026 de la FIA Fórmula 2, que tendrá presencia argentina con Nicolás Varrone al volante de un monoplaza de Van Amersfoort Racing (VAR). El campeonato contará con 13 fechas y la primera parada será el Gran Premio de Australia. El joven piloto afronta un nuevo desafío en su carrera deportiva y buscará consolidarse en una de las categorías más competitivas del automovilismo internacional, considerada la antesala directa de la Fórmula 1.
GP de Australia de la F2: días y horarios del debut de Varrone
La actividad oficial comenzará esta semana en el trazado australiano con el siguiente cronograma:
JUEVES 5 DE MARZO
- Práctica Libre: 20:00hs
VIERNES 6 DE MARZO
- Clasificación: 00:55
SÁBADO 7 DE MARZO
- Sprint Race: 00:10
- Feature Race: 21:25
Con estos horarios, el piloto argentino tendrá su primera gran prueba del año en un escenario que suele ofrecer carreras intensas y estrategias cambiantes.
Cómo ver la Fórmula 2 en Argentina
La temporada 2026 de la Fórmula 2 se podrá seguir en Argentina a través de ESPN en Disney+ Plan Premium. Además, la información y los resultados estarán disponibles en el sitio especializado Olé.
La presencia de Varrone en la F2 le aporta un atractivo especial al campeonato para el público argentino. El representante nacional llega a esta instancia tras consolidarse como uno de los talentos más prometedores del automovilismo internacional y buscará dar un paso clave en su objetivo de acercarse a la Fórmula 1.
El calendario completo de la Fórmula 2 2026
- Melbourne (Australia) – 06-08 marzo
- Sakhir (Baréin) – 10-12 abril
- Jeddah (Arabia Saudita) – 17-19 abril
- Mónaco (Mónaco) – 04-07 junio
- Barcelona-Catalunya (España) – 12-14 junio
- Spielberg (Austria) – 26-28 junio
- Silverstone (Reino Unido) – 03-05 julio
- Spa-Francorchamps (Bélgica) – 17-19 julio
- Budapest (Hungría) – 24-26 julio
- Monza (Italia) – 04-06 septiembre
- Madrid (España) – 11-13 septiembre | Nuevo circuito
- Bakú (Azerbaiyán) – 25-27 septiembre
- Lusail (Qatar) – 27-29 noviembre
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario