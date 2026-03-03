Baja sensible para Brasil: Rodrygo sufrió rotura de ligamentos y se pierde el Mundial 2026
El delantero del Real Madrid sufrió rotura de ligamentos cruzados y estará más de seis meses afuera. Se pierde el Mundial 2026 y preocupa a Brasil.
Rodrygo sufrió una rotura de ligamentos cruzados en su rodilla y estará fuera de las canchas por más de seis meses. El delantero del Real Madrid era una fija para Brasil en el Mundial 2026 y su ausencia representa un duro golpe para Carlo Ancelotti de cara a anunciar la convocatoria.
La lesión se produjo el lunes, cuando el extremo brasileño cayó al piso y debió abandonar el campo de juego en un momento en el que el entrenador ya no podía realizar más modificaciones. Desde ese instante, el panorama no era alentador y este martes se confirmó el peor diagnóstico. Aunque el Merengue todavía no emitió un comunicado oficial, múltiples fuentes dieron por confirmada la rotura de ligamentos cruzados, una de las lesiones más temidas por los futbolistas por sus extensos plazos de recuperación.
El futbolista disputaba su partido de regreso tras haberse perdido los últimos cinco compromisos del conjunto merengue, entre una sanción en la Champions League y molestias musculares. El infortunio llegó en un momento clave de la temporada y también en la antesala de la Copa del Mundo.
Mundial 2026: las opciones que analiza Brasil tras la lesión de Rodrygo
La baja del atacante impacta de lleno en la planificación de Carlo Ancelotti de cara al Mundial 2026. Rodrygo era uno de los nombres fijos en el esquema del entrenador, ya que se trata de uno de los futbolistas que más utilizó durante su etapa en el Real Madrid.
Con este escenario, se abre la puerta para que otros delanteros puedan ganar terreno en la consideración. Entre las variantes aparecen Vinícius, Raphinha, Matheus Cunha, Estevao, Gabriel Martinelli e incluso Neymar, todos como posibles titulares en el frente de ataque. La recuperación demandará más de seis meses, por lo que el extremo no llegará a tiempo a la cita mundialista y deberá enfocarse en volver en plenitud para la próxima temporada europea.
