Baja sensible para Brasil: Rodrygo sufrió rotura de ligamentos y se pierde el Mundial 2026

La lesión se produjo el lunes, cuando el extremo brasileño cayó al piso y debió abandonar el campo de juego en un momento en el que el entrenador ya no podía realizar más modificaciones. Desde ese instante, el panorama no era alentador y este martes se confirmó el peor diagnóstico. Aunque el Merengue todavía no emitió un comunicado oficial, múltiples fuentes dieron por confirmada la rotura de ligamentos cruzados, una de las lesiones más temidas por los futbolistas por sus extensos plazos de recuperación.