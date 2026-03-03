Titular inesperado: los cambios que prepara Claudio Úbeda para que Boca enfrente a Lanús
El entrenador prepara variantes en el Xeneize para visitar a Lanús por el Torneo Apertura. Vuelve Leandro Paredes y Tomás Aranda podría ser titular.
Boca necesita volver al triunfo en el Torneo Apertura y Claudio Úbeda prepara cambios para visitar a Lanús. Con cuatro partidos sin victorias y fuera de los puestos de playoffs, el entrenador apuesta al regreso de Leandro Paredes y analiza incluir a Tomás Aranda desde el arranque.
Necesitado de los tres puntos para enderezar el rumbo en el torneo -donde marcha noveno y hoy está fuera de la zona de clasificación a los playoffs-, el DT sabe que el margen de error se achicó al máximo tras cuatro encuentros sin ganar. La última práctica de este martes en Ezeiza será clave para terminar de definir el equipo que jugará el miércoles por la noche en La Fortaleza.
La única certeza, por ahora, es que Leandro Paredes será titular. Luego de sumar minutos el domingo tras dos semanas de descanso por un esguince de tobillo, el capitán regresará al once en lugar de Milton Delgado.
Leandro Paredes vuelve y Tomás Aranda pide pista en el mediocampo de Boca
Otra de las variantes que empezó a tomar fuerza es el ingreso de Tomás Aranda. El juvenil de 18 años, que tuvo un destacado ingreso ante Gimnasia de Mendoza, podría meterse por primera vez como titular en reemplazo de Lucas Janson.
En el mediocampo, Santiago Ascacibar aparece como una fija como interno, mientras que la otra duda pasa por definir quién completará la línea de tres volantes junto a Paredes: Williams Alarcón o Tomás Belmonte. En la defensa no habría modificaciones, pero no se descarta algún retoque más en la mitad de la cancha dependiendo de lo que se observe en el último ensayo.
Arriba, la dupla conformada por Miguel Merentiel y Adam Bareiro se mantendría, en parte por las ausencias obligadas. Edinson Cavani inició un nuevo tratamiento de bloqueo por su dolor lumbar y Ángel Romero continúa recuperándose de un problema muscular. A su vez, Exequiel Zeballos transita la etapa final de rehabilitación por su desgarro.
El 11 de Claudio Úbeda para que Boca se ponga al día ante Lanús
De no mediar sorpresas, la formación que se perfila es: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Williams Alarcón o Tomás Belmonte; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.
