Titular inesperado: los cambios que prepara Claudio Úbeda para que Boca enfrente a Lanús

Arriba, la dupla conformada por Miguel Merentiel y Adam Bareiro se mantendría, en parte por las ausencias obligadas. Edinson Cavani inició un nuevo tratamiento de bloqueo por su dolor lumbar y Ángel Romero continúa recuperándose de un problema muscular. A su vez, Exequiel Zeballos transita la etapa final de rehabilitación por su desgarro.

El 11 de Claudio Úbeda para que Boca se ponga al día ante Lanús

De no mediar sorpresas, la formación que se perfila es: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Williams Alarcón o Tomás Belmonte; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.